Среда, 5 июля 2017

В Оренбургской области задержаны 19 человек, которым вменяется членство в запрещенной в России исламской организации “Таблиги джамаат”. Об этом сообщает “Интерфакс-Поволжье”.

Как передает Orenday.Ru, задержания прошли “на днях”. Они проводились в Оренбурге, Соль-Илецком городском округе и Саракташском районе. По итогам 13 обысков у фигурантов изъято больше 40 изданий, включенных в список экстремистских материалов.

Всем задержанным вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии.

Официальной информации о деле не публиковалось.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России “Таблиги джамаат” с 2009 года находится под запретом. За рубежом эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го – в Казахстане. Попытки запретить “Таблиги джамаат” много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.

За последние годы в ряде регионов России, в том числе в Москве и в Татарии, был возбужден целый ряд дел против граждан, объявленных членами “Таблиги джамаат”. 10 фигурантов татарского дела в апреле – мае нынешнего года были осуждены в особом порядке к срокам от 1 года 8 месяцев до 3 лет 9 месяцев общего режима.

В июне прошлого года прокремлевские СМИ сообщили о задержании в пгт Домбаровский на Оренбуржье пятерых вербовщиков ИГ. В рейде силовиков был задействован БТР. Информация попала в прессу с двухнедельным опозданием. О дальнейшем ходе дела, насколько известно, не сообщалось.