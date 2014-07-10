Среда, 5 июля 2017

Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-издания “Русская фабула” по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале издания. Однако по состоянию на 15 часов мск сайт все еще доступен.

Запись о блокировке ресурса уже содержится в реестре запрещенных сайтов. Там указано, что доступ к ресурсу ограничен решением Генпрокуратуры от 5 июля на основании статьи 15.3 закона об информации.

Согласно этой статье, введенной принятым в декабре 2013 года “законом Лугового”, генпрокурор и его заместители имеют право во внесудебном порядке требовать от Роскомнадзора блокировать сайты, содержащие “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.

Какой именно контент на сайте послужил поводом для его блокировки, неизвестно.

Аналитический интернет-журнал “Русская фабула” открылся в 2013 году. Издание ставит своей целью “либеральное и демократическое просвещение” и освещение событий “с точки зрения свободы, прогресса, секуляризма и равноправия”. В 2014 году на сайте выходило много публикаций в поддержку украинской революции, против российской агрессии на востоке страны.

Ранее в четверг цензурное ведомство ограничило по требованию Генпрокуратуры доступ к известному черносотенному сайту “Спутник и погром”. По мнению чиновников, издание, являясь “информационным ресурсом националистического толка”, “пропагандирует идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности” и “побуждает к экстремизму”.

Между тем в Роскомнадзоре уточнили, что всего в Генпрокуратуре потребовали заблокировать шесть сайтов.

Известно, что Генпрокуратура распорядилась заблокировать также нацистский сайт “Русский сектор” и сайт Русского имперского движения “Правый взгляд” и, кроме того, некие “многочисленные материалы, оправдывающие деятельность” украинского “Правого сектора” и исламистских группировок.