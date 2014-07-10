Среда, 5 июля 2017

В Москве, Вологде и Калуге силовики изымают агитационные материалы лидера Партии прогресса Алексея Навального, сообщает руководитель предвыборной кампании политика Леонид Волков. Он связывает действия властей с назначенным на 8-9 июля “агитационным субботником”.

Около 4 часов утра сотрудники СКР и полиции пришли в московский предвыборный штаб Навального, сменили замки, установили решетки на окна и провели некие “следственные действия”. “Офис заблокирован. Там незначительный тираж остался, но все равно неприятно. Думаем, как восстановить работу московского штаба”, – написал Волков.

Находившийся ночью в штабе дежурный Александр Туровский был избит сотрудниками полиции. На него был составлен протокол по статье 19.3 КоАП (невыполнение законного требования полицейского). Волонтера доставили в Замоскворецкий суд. Оттуда его увезли в Институт имени Склифосовского на скорой помощи. У Туровского диагностировано сотрясение головного мозга, ему была сделана люмбальная пункция.

Тем не менее полицейские настаивали на выписке Туровского, чтобы доставить в спецприемник и в дальнейшем в суд. Однако врачи категорически отказались сделать это и оставили волонтера в больнице до утра.

“Туровского оставили на ночь в Склифе, но приставили к нему кучу полицейских. Завтра в 8 утра хотят выписывать”, – написал лидер столичного отделения Партии прогресса Николай Ляскин.

Между тем юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал фотокопию рапорта, поданного лейтенантом полиции М. Глуховским в связи с применением силы к Туровскому. В документе говорится, что к волонтеру “были применены боевые приемы САМБО”, так как он “оказывал противодействие законным требованиям”. В составленном на Туровского протоколе отмечается, что он “на требование сотрудников полиции предъявить паспорт ответил решительным отказом” и “мешал проведению следственных действий”.

Александр Туровский в больнице. Фото Анны Барвашовщй:‏

Около 12 часов силовики приехали на основной склад федерального штаба Навального. Там хранилось 205 тысяч экземпляров агитационной газеты. “Это остаток тиража, который мы еще не распределили по регионам. В настоящее время там также проводятся следственные действия неизвестного характера по непонятному делу”, – отметил Волков.

В штабе в Вологде полицейские проводят обыск на основании рапорта начальника местного центра “Э” майора Дурягина о том, что в штабе “может храниться запрещенная к свободному обороту литература, печатные материалы, содержащие клевету и оскорбления в отношении представителей органов власти, а также призывающие к грубым нарушениям общественного порядка”.

В Калуге полиция прибыла на склад логистической компании “Деловые линии”, куда утром поступил тираж, предназначавшийся региональному штабу Навального.

“В целом ряде регионов (Иваново, Барнаул, Нижний Новгород, Оренбург и других) те же “Деловые линии” не выдают груз (хотя по данным их учетной системы он прибыл и находится на терминале), объясняя происходящее “техническим сбоем”, – пишет Волков. – От нашего запланированного агитационного субботника 8-9 июля у башен Кремля окончательно сорвало крышу”.

Волонтеры московского штаба Навального продолжают работу на улице. “Продолжается запись в координаторы точек на 8-9 июля. Работаем от аккумулятора с инвертором”, – сообщил лидер столичного отделения Партии прогресса Николай Ляскин.

Во второй половине дня полицейские пришли в астраханский штаб Навального. “Поступил звонок о том, что здесь проводится незаконная предвыборная агитация. Все осматривается под запись, – сообщили в ВК-группе “Команда Навального – Астрахань”. – Обыск перешел в изъятие. У нас забирают все листовки и прочие материалы. Сняли даже плакаты со стен”.

В четверг около 13 часов Интерфакс сообщил со ссылкой на замначальника угрозыска столичного ОП “Замоскворечье” Евгения Тихомирова, что обыск не имеет отношения к деятельности московскогго штаба, а проводится по делу о самоуправстве (статья 330 УК). По словам силовика, в полицию поступили заявления о нарушении собственником здания – компанией “Балчуг эстейт” – условий договоров аренды. Заявления подали арендатор – фирма “Паритет МГ”, – а также субарендаторы.

К Навальному как субарендатору у силовиков претензий нет, заверил Тихомиров. В здании, добавил он, сейчас находятся только чоповцы – полицейские оттуда ушли. Активиста, дежурившего в штабе ночью, как следует из объяснений силовика, доставили в УМВД по Центральному округу Москвы. Туда же привезли вещи и документы, изъятые в помещении.

Накануне обыски прошли в новосибирском и орловском штабах Навального. В обоих городах силовики изъяли все хранившиеся в помещениях агитационные материалы. Однако новосибирские волонтеры сумели спасти большую часть тиража, увезя газеты на своих автомобилях.