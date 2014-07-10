Среда, 5 июля 2017

Администрация СИЗО-1 в аннексированном Симферополе перевела фигуранта первого дела “украинских диверсантов” Евгения Панова в камеру № 102, кишащую клопами. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Дмитрий Динзе.

Жена и коллега юриста Ольга Динзе уточнила, что такое указание фсиновцам дали силовики из ФСБ, ведущие оперативное сопровождение по делу, для оказания на Панова психологического давления.

Вместе с Пановым в камере находится еще 21 заключенный. Всех их, отметил Дмитрий Динзе, “съедают живьем клопы”. Адвокат поместил снимок руки политзека, испещренной укусами насекомых. “В таких же укусах все его тело”, – заметил он.

“Звонила в Санэпидемнадзор, – написала Ольга Динзе. – Мне сказали, что Жене помочь не могут, а мне как гражданскому лицу необходимо пройти обработку”.

Адвокаты обратились в центральный главк ФСИН с заявлением об издевательстве над Пановым.

Как передавал “КрымSOS”, раньше Панов содержался в одной камере с гражданином Украины афганского происхождения Кабиром Мохаммадом, которого арестовали в сентябре 2016 года по запросу Ирана вместо гражданина Афганистана Мохаммада Кабира Ниязи, обвиняемого в мошенничестве, и с тех пор незаконно удерживают в СИЗО. После того, как Панова перевели в 102-ю камеру, к Мохаммаду в конце июня посадили ВИЧ-инфицированного заключенного. Всего в этой камере содержатся лишь три человека.

После аннексии Крыма неоднократно сообщалось о неприемлемых условиях содержания арестантов в симферопольском СИЗО-1 – единственном следственном изоляторе на полуострове. СИЗО переполнен, так что в некоторых камерах заключенных больше, чем коек, и арестанты вынуждены спать по очереди. В СИЗО царит антисанитария. У многих заключенных в СИЗО появились или обострились различные болезни, однако медицинская помощь им не оказывается либо оказывается с опозданием и ненадлежащим образом. Сообщалось, в частности, о проблемах со здоровьем у политзеков Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Владимира Дудки, Владимира Балуха, Владимира Присича. У Мохаммада, бывшего сокамерника Панова, в ИВС Армянска, куда его вывозили на суд о продлении ареста, случился повторный инсульт, после которого арестант начал забываться. Однако медобследования ему не назначено. Известно также о высокой смертности среди заключенных СИЗО.

40-летний Панов – житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”.

6 августа 2016 года Панов с неизвестной целью выехал на своей машине в аннексированный Крым и в ночь на 7-е число был похищен ФСБ на севере полуострова. 8 августа судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук с нарушением процедуры арестовала Панова по сфабрикованному протоколу о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 российского КоАП).

Между тем 10 августа ФСБ заявила о раскрытии группы диверсантов, направленной в Крым Главным управлением разведки Минобороны Украины. На другой день Панов был арестован уже по уголовному делу и помещен в симферопольский СИЗО-1. Ему, так же как и похищенному в те же дни второму фигуранту дела – Андрею Захтею, – инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 российского УК (приготовление к диверсии в составе организованной группы). С учетом части 2 статьи 66 кодекса (назначение наказания за неоконченное преступление) политзекам грозит до 10 лет колонии.

В первые несколько дней после похищения ФСБ подвергла Панова и Захтея жестоким пыткам, в результате которых оба дали признательные показания. Однако после отправки в СИЗО и тот и другой политзек от этих показаний отказались.

7 октября Панова и Захтея перевели в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. Однако 14 февраля 2017-го обоих вернули в симферопольский СИЗО. Адвокат Дмитрий Динзе расценил перевод в Симферополь как средство затруднить политзекам доступ к защите.

Последний раз аресты обвиняемых были продлены до 7 августа. Решение в отношении Панова вынес судья российского Киевского райсуда Симферополя Антон Цыкуренко.

Между тем в конце мая стало известно, что сравнительно-молекулярная экспертиза, проведенная по запросу крымского главка ФСБ, не обнаружила ДНК и отпечатков пальцев Панова и Захтея на вещах, которые, как утверждается, были изъяты из схрона на кладбище у села Суворово близ Армянска.