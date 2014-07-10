Среда, 5 июля 2017

Минобрнауки намерено добиться передачи управления школьным образованием с муниципального уровня на региональный. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева на заседании Госдумы, сообщает Интерфакс.

По мнению Васильевой, в существующей модели ни Минобрнауки, ни региональные власти не могут управлять школами. “Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом Министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону”, – подчеркнула глава ведомства.

“Сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, – я позволю себе такой термин произнести – “государственные школы”. То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы”, – сказала Васильева.

Васильева отметила, что сейчас в России вводится концепция единого образовательного пространства, когда образовательные программы в разных городах от Калининграда до Владивостока должны быть едиными. Между тем, сейчас муниципальные власти на правах учредителей могут менять программы, что в концепцию не вписывается. “Получается, мы не собираем страну, а ее растаскиваем”, – сказала министр.

Для начала в ведомстве намерены провести “пилотный проект” и апробировать новую модель в 16 субъектах, а затем, в случае успеха, распространить на всю страну, отметила Васильева. В Самарской, Астраханской областях и в Петербурге, по словам министра, эта модель уже в той или иной мере реализована самими субъектами.

Однако общероссийская реформа потребует законодательных изменений. Васильева подчеркнула, что готова работать с депутатским корпусом и обсуждать все нюансы. В свою очередь, глава профильного комитета Думы Вячеслав Никонов заверил, что в Госдуме внимательно отнесутся к проблеме. “Нужно думать, как это менять”, – сказал депутат.

21 июня президент Владимир Путин на прошедшей в среду встрече с классными руководителями школ заявил, что воспитание патриотизма – более приоритетная задача педагогов, чем передача знаний.

“Получить знания непросто, но это вторично по сравнению с воспитанием, – заметил президент. – Чтобы человек относился к себе, к друзьям, к семье, к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи. И только на этой базе человек будет полноценным”.