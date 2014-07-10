Среда, 5 июля 2017

5 июля в Москве на 64-м году жизни умерла писательница, советская политзаключенная Ирина Ратушинская. Об этом сообщили в Русском ПЕН-центре.

Ратушинская родилась в Одессе 4 марта 1954 года. Окончила физический факультет Одесского университета. В 1979 переехала к мужу Игорю Геращенко в Киев.

В 1982 году Ратушинская впервые опубликовалась в выходившем во Франкфурте-на-Майне журнале “Грани”. Ее стихи печатались в эмигрантских газетах. 17 сентября 1982 года Ратушинская была арестована. 3 марта 1983 суд приговорил ее к семи годам лишения свободы и пяти годам ссылки по статье 62 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда). Писательнице вменили пять ее стихотворений, а также хранение самиздата.

Ратушинская отбывала срок в женской колонии строгого режима для “особо опасных государственных преступников” в Мордовии, о чем позже написала автобиографическую книгу “Серый – цвет надежды”. Во время заключения Ратушинскую заочно приняли в Международный ПЕН-клуб.

Дело Ратушинской получило широкую огласку во всем мире. Ее требовали освободить Рональд Рейган, Маргарет Тетчер, Франсуа Миттеран. 4 октября 1986 года Ратушинскую досрочно освободили от дальнейшего отбытия наказания. После освобождения она с мужем уехала из СССР.

В декабре 1986 года на пресс-конференции в Лондоне Ратушинская и Геращенко объявили, что не намерены возвращаться в СССР “до тех пор, пока советские власти нарушают права человека”. Они призывали западные страны к созданию “международного трибунала для оказания давления на Советский Союз и другие страны социалистического содружества в области прав человека”.

14 мая 1987 года Ратушинская и Геращенко были лишены советского гражданства . Ратушинская преподавала в университете Чикаго. Гражданство СССР Ратушинской вернули 15 августа 1990 года. В конце 1990-х годов ей было предоставлено российское гражданство без требуемого по закону предварительного отказа от британского.

С 1998 года Ратушинская проживала в Москве. Она написала романы “Одесситы”, “Наследники минного поля”, “Тень портрета”, несколько сборников стихов. Ратушинская – автор сценариев к сериалам “Моя прекрасная няня”, “Приключения Мухтара”, “Таксистка”, “Аэропорт”.