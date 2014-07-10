Среда, 5 июля 2017

Судья Мосгорсуда Сергей Подопригоров, фигурант списка Магнитского, приговорил лидера хакерской группировки “Шалтай-Болтай” Владимира Аникеева (Льюиса) к двум годам общего режима. Об этом сообщает агентство “Москва”.

Аникеев был объявлен виновным по шести эпизодам, квалифицированным по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц).

Сам подсудимый полностью признал вину и ранее заключил соглашение с прокуратурой. Судебные слушания проводились в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. Все разбирательство, за исключением оглашения приговора, прошло в одно заседание 5 июля.

При этом делу “Шалтая-Болтая” присвоен гриф “секретно”, поэтому процесс был закрыт от публики и прессы.

В прениях сторон прокурор запрашивал для Аникеева два с половиной года общего режима.

Адвокат осужденного Хазрет Бижоев заявил, что доволен приговором. Будет ли подана апелляционная жалоба, пока не решено.

При этом Бижоев заметил, что у его клиента уже через два дня истекает треть назначенного срока и он таким образом получает право ходатайствовать об УДО.

Аникеев был арестован в ноябре 2016 года, однако в СМИ информация об этом попала лишь в январе 2017-го.

В начале февраля выяснилось, что арестованы еще двое фигурантов дела “Шалтая-Болтая” – Александр Филинов и Константин Тепляков.

Также по делу проходит ижевский журналист и активист Андрей Некрасов, в 2015 году получивший политубежище в Литве. Обвинения ему предъявлены заочно. Как утверждается, Некрасов не только участвовал в деятельности “Шалтая-Болтая” под псевдонимом Шляпник, но также вел собственный проект “Биржа информации”, торговавший взломанной перепиской чиновников и бизнесменов. В июле 2015 года по запросу российских властей Некрасова задержали на Кипре, однако месяцем позже в результате начавшейся международной кампании он был освобожден.

Сообщалось, что хакерами из “Шалтая-Болтая” занялись по команде министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло после того, как взломщики выставили в интернете на продажу украденные документы Минобороны. Позже в одном из расследований утверждалось, что именно Аникеев написал письмо Шойгу с призывом застрелиться или подать в отставку, а позже поместил открытое обращение к начальнику департамента военной контрразведки ФСБ генерал-полковнику Александру Безверхнему, в котором предложил выкупить документы Минобороны за полцены.

Также заявлялось, что дело “Шалтая-Болтая” стало следствием конфликта ФСБ и ГРУ.

Ранее потерпевшими по делу “Шалтая-Болтая” просили себя признать телепропагандист Дмитрий Киселев и замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимур Прокопенко. Почту Киселева хакеры взломали весной 2016 года. Материалы о Прокопенко участники группы начали выкладывать в Сеть в декабре 2014-го.

В августе 2014-го хакеры взломали твиттер премьер-министра Дмитрия Медведева и опубликовали фрагменты его переписки.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось, Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Сообщалось также, что Аникеев завербован ФСБ, а его непосредственным куратором являлся бывший замначальника центра информационной безопасности спецслужбы полковник Сергей Михайлов, зимой нынешнего года арестованный по обвинению в государственной измене.