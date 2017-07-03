Понедельник, 3 июля 2017

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 7 июля “на полях” саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков, сообщает Интерфакс.

По словам Ушакова, на встрече лидеры двух стран скорее всего будут обсуждать Сирию, Украину и международный терроризм. “Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь”, – сказал чиновник.

Ушаков не смог ответить на вопрос о том, сколько времени отведено на встречу двух президентов. “Пока не ясно, но я думаю, что беседа будет достаточно обстоятельная, – сказал помощник Путина. – Много от этого ждем. Во-первых, первый контакт очень важен, и есть, что обсуждать”.

Как передает NBC News, в Белом Доме подтвердили, что встреча двух президентов действительно состоится 7 июля.

У Трампа и Путина состоялось несколько телефонных разговоров. Однако стороны долго не могли согласовать условия первых личных переговоров двух президентов. 3 мая сообщалось, что Путин и Трамп во время телефонного разговора не договорились о встрече. Это связывали с неуверенностью администрации Трампа в серьезности намерений Москвы по разрешению сирийского конфликта.

10 мая министр иностранных дел Сергей Лавров, которого Трамп принял в Белом Доме, заявил, что Путин встретится с американским президентом на саммите “большой двадцатки” в июле.

На переговорах Лаврова с Трампом обсуждались войны в Сирии и на Украине, ситуация в Афганистане, а также урегулирование в Израиле. “Условились по этим вопросам продолжать рабочие контакты, искать пути сближения позиций всех заинтересованных сторон”, – рассказал министр.

Лавров также сообщил, что вопрос санкций, введенных против Москвы за аннексию Крыма и агрессию на Восточной Украине, на встрече не обсуждался. “Это не наша проблема, – пояснил чиновник. – Это односторонние действия, которые были предприняты в отношении нас”.

Сам Трамп, заявил после встречи, что насилие в Сирии должно прекратиться. Трамп также подчеркнул, что Россия ответственна за полное выполнение минских соглашений о прекращении войны на Восточной Украине. Встречу с главой российского МИДа американский лидер назвал “очень-очень хорошей”.