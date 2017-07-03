Понедельник, 3 июля 2017

Коллективное чтение Библии в кафе – это массовое мероприятие, которое нужно согласовывать с властями по закону о митингах. Это следует из ответа уполномоченного России при Европейском суде по правам человека замминистра юстиции Михаила Гальперина на вопросы суда, сообщают “Ведомости”.

Представитель России отвечал на вопросы по жалобе пастора сочинского сообщества христиан “Новый мир” Алексея Колясникова, который в 2014 году был оштрафован на 30 тысяч рублей за чтение Библии в специально арендованном для этого кафе.

Гальперин настаивает, что чтение священной книги – это именно “публичное мероприятие”, так как во время его проведения использовалась аудиоаппаратура.

Чиновник считает, что проведение религиозного мероприятия в кафе надо согласовывать с властями, чтобы “обеспечить безопасность граждан”: как участников собрания, так и других посетителей заведения. По мнению чиновников, проповедь евангелистов нарушает интересы других находящихся в кафе людей, “которые становятся невольными участниками” собрания.

В документе также утверждается, что Колясников сам признал необходимость уведомить органы власти о собрании, однако не сделал этого, потому что не зарегистрировал религиозную группу.

Гальперин отмечает, что у верующих есть право свободно собираться, однако оно “не является абсолютным и может быть ограничено при необходимости защиты основ конституционного строя”.

В ответе говорится, что власти узнали о проведении чтений Библии в кафе от регионального управления ФСБ. Гальперин пишет, что в Сочи к Колясникову приезжал украинский пастор-неопятидесятник Владимир Мунтян, который “под видом пропаганды христианства организует и проводит общественные богослужения, праздничные мероприятия в крупных городах и краевых центрах Украины и проводит идеологическую обработку”, привлекая людей в “оккультные структуры”, в том числе к “сатанистам”.

Суд интересовался у российского представителя, не является ли преследование Колясникова неправомерным, основываясь на решении ЕСПЧ 2014 года по аналогичной жалобе группы Свидетелей Иеговы “Крупко и другие против России”. Тогда суд признал срыв мероприятия иеговистов в 2006 году по тем же причинам неправомерным.

На это Гальперин отвечает, что в деле Крупко действия властей были признаны неправомерными лишь по формальной причине – милиционеры фактически задержали проповедников, однако не составили на них протоколы задержания. Чиновник заверяет, что Колясникова никто не задерживал, на него лишь составили административный протокол о нарушении порядка проведения митингов.

В декабре 2015 года ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Колясникова. По мнению проповедника, Россия нарушила в его отношении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 9 (свобода мысли, совести и религии), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.

28 сентября 2014 года Колясников в специально арендованном помещении кафе Bel Canto организовал встречу “Нового мира”. 25 членов сообщества читали вслух Библию и обсуждали смысл прочитанных фрагментов. В конце собрания в помещение вошли люди в гражданском, представившиеся сотрудниками ФСБ, полиции и прокуратуры. На пастора сфабриковали административный протокол.

10 октября мировой судья 99-го участка Хостинского района Николай Волков оштрафовал Колясникова на 30 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Сообщая об этом, прокуратура Кубани заявляла, будто пастор “проводил несанкционированные публичные мероприятия в помещении кафе при использовании аудиоаппаратуры”, а “участниками собрания являлись случайные посетители кафе, не являвшиеся участниками религиозной группы”.

Судья Хостинского райсуда Григорий Леошик 2 декабря того же года отменил решение Волкова, указав, что дела по статье 20.2 относятся к компетенции районных судов, а не мировых судей. Адвокат Попков в своей жалобе настаивал также на прекращении производства по делу, указывая на отсутствие в действиях Колясникова состава правонарушения, однако в этой части жалоба удовлетворила не была.

10 дней спустя, 12 декабря, тот же судья Леошик повторно оштрафовал пастора на 30 тысяч рублей. Как рассказывал Попков, первая из опрошенных свидетелей “в суде призналась, что она не случайно пришла просто покушать в это кафе, как утверждала ранее, была раньше здесь на подобном мероприятии Колясникова и знала, что пастор будет читать Библию”. “Второй свидетель, который говорил, что якобы случайно попал в это кафе, оказался бывшим сотрудником правоохранительных органов, – отмечал адвокат. – Классика жанра”. Еще один свидетель – сотрудник ФСБ по фамилии Мацко – разбирательство проигнорировал.

“Суд встал на сторону прокуратуры и ФСБ, инициировавших это дело”, – сообщал Попков по итогам разбирательство.

Постановление Леошика было обжаловано, однако 28 января 2015 года судья Краснодарского крайсуда Вадим Зенин оставил решение о штрафе в силе.

Между тем 5 декабря 2012 года Конституционный суд признал не соответствующими основному закону положения ряда нормативных актов, которые запрещают верующим различных конфессий проводить публичные религиозные мероприятия без уведомления местных властей.