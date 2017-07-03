Понедельник, 3 июля 2017

Федеральная служба защиты конституции (контрразведка) Германии предупредила о возможных кибератаках со стороны России перед выборами в Бундестаг в сентябре. Такая информация содержится в отчете ведомства за 2016 год, заявил глава спецслужбы Ханс-Георг Маасен на пресс-конференции в Берлине, сообщает “Немецкая волна”.

В отчете говорится, что “целью российского воздействия могут стать немецкие партии или политики”. “Возмущенные реакции в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что подобные действия, предпринимаемые с целью вмешательства, могут иметь существенные последствия для внутриполитических отношений в стране”,- отмечается в документе.

В германской контрразведке считают, что основными целями хакерских атак могут стать МИД страны, министерства экономики и финансов, а также посольства ФРГ за рубежом. Также взломщики могут атаковать базу данных вооруженных сил Германии и ведомство федерального канцлера, полагают в спецслужбе. При этом Масен отметил, что его ведомство не обладает информацией о том, что готовится атака на какие-то конкретные партии или политиков.

Как отмечается, вероятнее всего ожидать хакерских атак на Германию со стороны России, Китая и Ирана. Однако у спецслужб других стран также есть необходимая техническая база для кибератак, констатируют авторы отчета.

В службе защиты конституции советуют тем, кто может стать жертвами шпионажа, быть готовыми к тому, что их конфиденциальная информация в любой момент может стать обшеизвестной.

В июне Bloomberg писал, что Германия собирается уделить повышенное внимание кибербезопасности в преддверии парламентских выборов из-за опасений вмешательства российских хакеров. Как сообщалось, в марте и апреле уже были зафиксированы кибератаки на компьютеры двух крупнейших партий страны.