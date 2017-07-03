Понедельник, 3 июля 2017

Минобороны РФ считает, что запущенная КНДР баллистическая ракета не представляла опасности для России… “Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял”, – сообщили в российском оборонном ведомстве.

РИА “Новости”, 4 июля 2017 года

…по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз… а происходящая в последнее время переброска германских войск… связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям…

ТАСС, 13 июня 1941 года