Понедельник, 3 июля 2017

Кассационные жалобы осужденных по “шпионским” делам жительниц Сочи Анник Кесян и Инги Тутисани, а также надзорная жалоба фигурантки аналогичного дела Марины Джанджгавы направлены в Верховный суд. Об этом заявил их адвокат, руководитель “Команды 29″ Иван Павлов, сообщает Интерфакс.

Защита просит Верховный суд отменить вынесенные приговоры и оправдать женщин. “При вынесении каждого приговора суды первой инстанции допустили существенные нарушения: к примеру, судом был проигнорирован тот факт, что сведения, которые мои подзащитные передавали в СМС-сообщениях, в силу их незащищенности и общедоступности, не могут быть отнесены к гостайне. К тому же, в СМС нет никакой конкретной информации о военной технике, которую перевозили в Абхазию в апреле 2008 года. Зато приговоры и протоколы судебных заседаний, в которых детально приводятся обстоятельства передвижения военной техники и личного состава в направлении зоны конфликта, суд засекречивать не стал”, – прокомментировал подачу жалобы Павлов.

“По некоторым данным, Верховный суд уже истребовал дело Анник Кесян в Краснодарском краевом суде, а значит, в скором времени можно ожидать новостей”, – отметил адвокат.

58-летняя Кесян до ареста жила в сочинском районе Адлер. Около 2007 года она отправила несколько эсэмэсок знакомому гражданину Грузии. Согласно фабуле дела, он был сотрудником грузинской разведки. Между тем единственное доказательство этого – справка, выданная “службой госбезопасности” непризнанной Абхазии.

26 февраля 2014 года в 5 часов утра оперативники ФСБ явились к Кесян с обыском, по окончании которого ее задержали. После ареста сочинку поместили в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ. Кесян вменили статью 275 УК (государственная измена).

Следствие продолжалось почти полтора года. Кесян признала вину. 17 августа 2015 года судья Краснодарского крайсуда Владимир Кобзев вынес ей приговор. Апелляцию адвокат по назначению подавать не стал.

59-летняя Джанджгава – беженка из Абхазии; долгие годы работала проводницей Адлерского пассажирского вагонного депо. Поводом к преследованию сочинки стали две эсэмэски, отправленные ею в конце апреля 2008 года знакомому гражданину Грузии Гоче Чхетии. Она ответила на его вопросы о передвижении российских военных эшелонов к границе с Абхазией.

Оперативники ФСБ задержали Джанджгаву 2 октября 2012 года после обыска и тоже поместили в СИЗО-5 в Краснодаре. Как и Кесян, Джанджгаве вменили статью 275 УК. Как заявлялось, Чхетия – адресат эсэмэсок Джанджгавы – был сотрудником грузинской разведки. Подтверждалось это в деле лишь показаниями некоей А. Дериглазовой, ранее дважды осужденной за организацию незаконного пересечения границы.

Дело Джанджгавы вел тот же следователь Роман Троян, который занимался делом Кесян. На допросах он угрожал подследственной. Приговор вынес 1 ноября 2013 года тот же судья Кобзев. 27 февраля 2014-го коллегия ВС (судья-докладчик – Константин Скрябин) отклонила апелляцию осужденной.

Про обстоятельства дела 47-летней Тутсиани известно меньше всего. Она была признана виновной в госизмене Краснодарским горсудом в июне 2014 года. По словам Харебавы, переписывалась с гражданином Грузии, а через несколько лет к ней пришли силовики. Женщина содержится в вологодской ИК-1, где отбывала наказание Джанджгава.

11 апреля стало известно, что Джанджгаву и Кесян этапировали в СИЗО “Лефортово” в Москве. Павлов связал их отправку в Москву с готовящимися заседаниями в Верховном суде по жалобам на вынесенные приговоры. Адвокат заявил, что судьба осужденных решается “на самом высоком уровне” и выразил надежду на их скорейшее освобождение.

В марте ВС смягчил приговор еще одной подзащитной Павлова и его коллег по объединению юристов и журналистов “Команда 29″ – 47-летней Оксане Севастиди. Срок ей был снижен с семи до трех лет общего режима; при этом за несколько дней до заседания заключенная была помилована Владимиром Путиным и освобождена.

По данным “Команды 29″, в 2013-2016 годах в Краснодарском крае по делам о государственной измене и шпионаже были осуждены не меньше 10 человек. Таким образом, на Кубань приходится почти четверть общего числа приговоров, вынесенных в России по “шпионским” делам за последние четыре года. При этом за эсэмэски были осуждены шесть жительниц региона.