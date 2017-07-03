Понедельник, 3 июля 2017

За год, прошедший с момента образования Росгвардии, силовики ведомства убили на Северном Кавказе 125 человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз спецслужбы. Как утверждается, убитые были “бандитами”.

Кроме того, говорится в пресс-релизе, уничтожено свыше 300 лагерей, схронов и убежищ подполья в регионе.

Закон об образовании Росгвардии Владимир Путин подписал 3 июля 2016 года. Спецслужба была образована на основе Внутренних войск МВД, выведенных из структуры полицейского ведомства. Кроме того, в состав Росгвардии включили полицейские спецподразделения, в том числе ОМОН и СОБР, а также ФГУП “Охрана”. Главком Росгвардии Виктор Золотов ранее заявлял, что общая численность сотрудников ведомства должна превысить 340 тысяч человек.

4 октября 2016-го Путин расширил полномочия спецслужбы. В частности, она получила право участвовать в обеспечении режима военного времени и планировать совместные действия с армией.

В декабре замглавкома Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что разведка спецслужба наряду с выявлением вооруженного подполья займется также “вскрытием таких угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя”.

В середине марта нынешнего года в СМИ появилась информация, что в структуру Росгвардии из МВД передадут ЦПЭ, а также управление государственной защиты. Однако в спецслужбе эту информацию опровергли.

В конце того же месяца, после масштабных антикоррупционных акций 26-го числа, в Росгвардии заявили, что спецслужбу оснастят беспилотниками для слежения за протестными демонстрациями.