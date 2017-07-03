Понедельник, 3 июля 2017

Министр культуры Владимир Мединский не сможет присутствовать 7 июля на рассмотрении его докторской диссертации советом Белгородского университета. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пояснил Мединский, именно в этот день улетает в Китай на ежегодную встречу министров культуры стран БРИКС. “Это обязательное мероприятие, в котором не участвовать я не могу”, – отметил чиновник.

“Что касается диссертации, я направил сегодня письмо руководителю диссертационного совета, принес извинения за невозможность участвовать лично. Направлю туда, безусловно, своего представителя, который выступит с заявлением от моего имени”, – сказал Мединский. По словам министра, во время отпуска он написал статью, где изложил свою позицию по вопросу о диссертации. Эта статья будет опубликована в среду.

21 апреля стало известно, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии ВАК по истории предложил рассмотреть диссертацию Мединского в БелГУ. Президиум ВАК это предложение поддержал.

В пятницу 7 июля диссертационный совет БелГУ рассмотрит диссертацию Мединского. Для этого сформирована специальная комиссия, в которую вошли члены диссовета по специальности “Отечественная история”.

Рассмотрение состоится даже в том случае, если самого Мединского не будет на заседании. Присутствие автора работы при ее рассмотрении необязательно, отметила представитель БелГУ Вероника Смирнова. “Будет ли сам автор, неизвестно. Он, естественно, уведомлен о дате рассмотрения диссертации советом, – сказала она – Заседание в соответствии с положением может проходить и в отсутствии автора”.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и участником “Диссернета” Ph.D. Бабицким. Проанализировав диссертацию министра “Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков”, они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу чиновника должен был рассмотреть диссовет Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Однако 4 октября 2016 года заседание перенесли “в связи с невозможностью присутствия” на нем Мединского. Соответствующие письма в диссовет поступили как от самого чиновника, так и из ВАК. 7 октября комиссия отозвала заявление из УрФУ, сославшись истечение двухмесячного срока рассмотрения документа в диссовете.

25 ноября рассмотрение вопроса о диссертации Мединского было передано в МГУ. 21 января 2017-го Мединский заявил, что готов к публичной дискуссии по поводу своей диссертации и намерен высмеять нападки своих оппонентов.

7 февраля диссовет истфака отказался рассматривать заявление. Как позже заявил завкафедрой истории России XIX – начала XX века Сергей Мироненко, голосование проходило со множеством нарушений.

1 марта сообщалось, что Бабицкий обжаловал в ВАК решение диссовета истфака МГУ об отказе рассматривать диссертацию Мединского

2 марта стало известно, что диссовет истфака МГУ расформирован.