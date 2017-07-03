Понедельник, 3 июля 2017

Что более повлияло на ход Великой Отечественной? Сам бой 4-й роты политрука Клочкова под Волоколамском, уничтоженные 28 (или 128?) бойцами 17 (или 10?) – да какая, к черту, разница! – фашистских танков? Или тот самый миф-образ, созданный журналистами “Красной звезды”? Образ 28 панфиловцев, выкованный в сознании миллионов? Эта легенда стала материальной силой – страшнее и прекраснее любого факта любого реального боя. Ибо в ней воплотилась вся боль и вся мечта советского человека – защитника своей семьи и своей земли… Исходя из “беспристрастного анализа”, мы должны смотреть на Бородинскую или Московскую битву как на некое абстрактно кровавое месиво, смотреть без всякого сопереживания. Ну, одни победили, другие проиграли… Получатель грантиков какого-то болонского евроуниверситета, греясь на озере Комо, так, верно, и рассуждает. Но мы – не можем. Потому миллионы нас выходят с портретами наших предков на “Бессмертный полк”.

Владимир Мединский, министр культуры. “Интересная история”

- Подвиг Арминия, – говорит он, – с точки зрения трезвого разума не дал, пожалуй, ощутимых внешних результатов; через несколько лет римляне снова оказались там, где они были до битвы в Тевтобургском лесу… признав все это…

Но тут его обрывают. Резкий голос квакает из угла:

- Нет, не “признав”. Я этого не признаю. Никто здесь не признает этого. Я не потерплю этого… Что вы себе вообразили, молодой человек? Кто, по-вашему, сидит здесь? Перед истинными немцами, в эти тяжкие для Германии времена, вы осмеливаетесь назвать бесцельным, бессмысленным титанический подвиг, положивший начало германской истории? Вы сказали, что вы это признаете. Вы осмеливаетесь пользоваться доводами самого низкого оппортунизма и потом заявляете, что признаете их? Если в вас самом нет и искры национальной гордости немца, то избавьте хоть нас, национально мыслящих, от ваших мерзостей. Я запрещаю вам говорить так. Слышите, Опперман? Запрещаю не только от своего лица, но и от имени этого учебного заведения, которое пока еще является немецким.

Лион Фейхтвангер. “Семья Опперман”