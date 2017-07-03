Понедельник, 3 июля 2017

США планируют максимально упростить для американских компаний поставки сжиженного природного газа в Центральную и Восточную Европу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома. Президент Дональд Трамп намерен использовать это в качестве политического инструмента, снижая энергозависмость от России.

Президент США заявит о новых возможностях экспорта СПГ на саммите “Трех морей” в Варшаве, который пройдет в этот четверг, 6 июля. Основной повесткой саммита станет создание “энергетической альтернативы” российским проектам в Европе, развитие энергетической инфраструктуры, терминалов СПГ и газопроводов. Группа “Трех морей” включает в себя 12 европейских стран, которые расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, в том числе Польшу, Австрию, Венгрию, Чехию, государства Балтии.

Увеличение экспорта американского газа снизит возможности влияния России в регионе, отметил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс. “Я думаю, что США могут продемонстрировать свою доброжелательность, экспортируя энергию и помогая странам, которые не имеют достаточного количества собственных ресурсов, стать более самостоятельными и менее зависимыми”, – подчеркнул генерал.

Саммит группы “Трех морей” пройдет перед назначенной на 7-8 июля в Гамбурге встречей лидеров стран G20. На ее полях запланированы первые личные переговоры между Трампом и российским президентом Путиным.

В апреле прошлого года США начали экспорт сжиженного природного газа в Европу. Первый танкер Creole Spirit отправился из штата Луизиана в Португалию. Хьюстонская энергетическая компания Cheniere Energy заключила контракты на поставку СПГ с фирмами из Португалии, Испании и Великобритании.

Как отмечал The Wall Street Journal, исходя из цен на топливо 2016 года, американский СПГ, поставляемый в Европу, обойдется примерно в 4,3 доллара за миллион британских тепловых единиц. Россия продает свой газ в Европу в среднем за 5,8 доллара. Тем не менее аналитики говорят, что Россия может резко снизить цены в условиях ценовой войны – так, что они опустятся ниже 3 долларов за миллион британских тепловых единиц.