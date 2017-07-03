Понедельник, 3 июля 2017

Энергетические компании США, в том числе ExxonMobil и Chevron, выступают против принятия нового закона о расширении санкций против России. Нефтяные лоббисты в Конгрессе предложили внести в законопроект ряд исключений из ограничительных мер, сообщает The Wall Street Journal.

Нефтяные компании не устраивают меры, запрещающие работать с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями. В ExxonMobil и Chevron опасаются закрытия своих нефтяных и газовых проектов с участием России по всему миру.

Американские промышленные компании, в частности General Electric, также внимательно следит за прохождением законопроекта. В промышленности и банковской сфере считают, что ужесточенные санкции могут ухудшить положение американских компании по сравнению с их конкурентами в мире.

14 июня Сенат США одобрил законопроект об усилении ограничительных в отношении Ирана, а также введении против России новых санкций за вмешательство в американскую президентскую кампанию 2016 года. Этот же документ обязывает президента страны согласовывать любое смягчение санкций с Конгрессом. Против проголосовали только двое республиканцев – Майк Ли и Рэнд Пол.

Однако 20 июня Палата представителей по инициативе членов Республиканской партии отказалась от быстрого голосования по законопроекту. Документ был отправлен на изучение в комитет по иностранным делам. Основной претензией было то, что законы, которые могут иметь отношение к доходам США, должны выдвигаться именно Палатой представителей, а не Сенатом.

Это вызвало недовольство ряда конгрессменов. “Республиканское руководство должно без промедления рассмотреть законопроект, чтобы Палата представителей проголосовала за него и отправила президенту на подпись”, – заявил представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел. По его мнению, в противном случае у Белого Дома появится время на то, чтобы “ослабить эти ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности”.

23 июня пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил на брифинге, что Белый Дом хочет сохранять гибкость при применении санкций против России и других стран. “Я думаю, главное, что нас беспокоит в подходе к санкциям – как Конгресс их оформляет и не чревато ли это потенциальным подрывом полномочий исполнительной власти”, – сказал Спайсер. По его мнению, администрация должна иметь возможность проявить гибкость в реализации санкций, “чтобы эффективно достичь цели”.

Высокопоставленный источник The Washington Post в Белом доме также отметил, что администрация президента Дональда Трампа недовольна положением законопроекта о том, что президент не сможет отменить санкции без согласия Конгресса. Источник подчеркнул, что претензии относятся именно к вопросу разделения полномочий, а не к конкретному вопросу взаимоотношений с Россией.

29 июня Сенат США доработал законопроект о санкциях против России и направил его в Палату представителей. В новом варианте документ принят “с общего согласия” сенаторов. Таким образом он считается одобренным всеми 100 голосами, тогда как прежде двое законодателей все же были против. По словам одного из сенаторов, внесенные в законопроект “технические поправки” не привели к изменению его сути.

В Палате представителей готовы принять документ в кратчайшие сроки. Однако документ рассмотрят после 10 июля, когда завершатся парламентские каникулы по случаю Дня независимости. Таким образом, голосование состоится уже после саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. На полях этого мероприятия запланирована первая личная встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным.