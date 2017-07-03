Понедельник, 3 июля 2017

Судья Верховного суда Башкирии Дина Гизатуллина заменила двум из пяти фигурантов дела о “вербовке” школьников и студентов в запрещенное религиозное общество “Нурджулар” – Азамату Абуталипову и Айвару Хабибуллину – условные сроки реальным заключением в колонии общего режима. О решении, вынесенном еще 27 июня, лишь в понедельник сообщил “Интерфакс-Поволжье”. 29-летнему Абуталипову назначен срок 4 года, 30-летнему Хабибуллину – 2 года 8 месяцев.

На ужесточении приговора осужденным настаивала прокуратура региона. Слушания по апелляционному представлению ведомства заняли три заседания.

Приговор по делу вынес 20 марта судья Октябрьского райсуда Уфы Игорь Усик. Корреспондент газеты “Киске Өфө” (“Вечерняя Уфа”) Абуталипов и начальник отдела закупок правительства Башкирии Айвар Хабибуллин были объявлены виновными по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Остальные трое подсудимых – это 39-летний владелец и директор Уфимской языковой школы Шамиль Хуснитдинов и двое педагогов, 30-летний Тимур Мунасыпов и 24-летний Айрат Ибрагимов – получили условные сроки по части 2 этой же статьи (участие в деятельности экстремистской организации).

Какие именно сроки Усик назначил осужденным, не уточнялось. Гизатуллина в апелляции дала Мунасыпову и Ибрагимову 2 года условно с трехлетним испытательным сроком, Хуснитдинову – 1 год 10 месяцев условно с тем же испытательным сроком. На эти три года осужденным запрещено работать в сфере образования.

Как ранее писала “КП-Уфа”, ячейка “Нурджулар” в городе была образована в 2013 году. Педагоги якобы собирали учеников лицеев-интернатов и частных школ на чаепития, “смотрели вместе с детьми кино, а попутно в головы воспитанников вкладывали свои экстремистские и сепаратистские идеи”. Студентов же приглашали переселяться из общежитий в “конспиративные квартиры, так называемые домашние медресе”.

“Новых адептов подыскивали всюду, – говорилось в публикации, – и далеко не всегда это были глубоко религиозные молодые люди с националистическими наклонностями! Порой в секту вовлекали буквально с футбольного поля”.

Утверждалось также, будто адепты “Нурджулар” “пропагандировали объединение на национальной почве и строительство государства во главе с Турцией, причем именно религиозного государства”.

В Башкирию, по заявлению “КП-Уфы”, сторонники общества проникли в 1990-х годах, когда Турция начала открывать в разных городах региона башкирско-турецкие лицеи.

“Штаб-квартиру” “Нурджулар”, писала газета, обнаружили “пару лет назад”. В Октябрьский райсуд дело поступило в сентябре 2016 года.

После вынесения приговора в правительстве Башкирии сообщали, что Хабибуллин в начале марта уволился и о дальнейшей его судьбе чиновники сведениями не располагают. В редакции “Киске Өфө” относительно Абуталипова замечали: “Вы, скорее всего, не сможете найти его. Говорят, он в деревню уехал”.

“Нурджулар” – международное общество последователей турецкого богослова Саида Нурси (1878-1960). В России “Нурджулар” с 2008 года запрещено; при этом единого общества последователей этого богослова в стране никогда не действовало. Тексты Нурси российскими властями также запрещены, хотя никаких радикальных суждений в них не содержится.

По обвинению в принадлежности к “Нурджулар” был сфабрикован целый ряд уголовных дел. Поначалу по ним давали только условные приговоры, но с февраля 2015 года начали осуждать к реальным срокам.