Понедельник, 3 июля 2017

СКР проверяет фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова Темирлана Экскерханова из-за его “оскорбительных высказываний” в отношении следователя в зале суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Проверка проводится по статье 297 УК (неуважение к суду).

Как уточняет BFM со ссылкой на собственный источник, поводом для проверки стали высказывания, сделанные Эскерхановым на заседвнии 6 апреля в отношении следователя Александра Камашева.

Тогда Эскерханов сказал судье про следователя: “Ваша честь, это шестерка, этот сучонок моей семье угрожал”. В ответ председательствующий сделал подсудимому замечание. Затем Эскерханов еще несколько раз назвал Камашева “шестеркой”, после чего судья сказал ему, что он “может наговорить на еще одну статью”.

Предположительно с этим делом могли быть связаны действия следователей, о которых на заседании суда 4 июня рассказал адвокат другого подсудимого Заура Дадаева Марк Каверзин. По словам Каверзина, в этот день перед слушаниями фигурантов дела “завели в какую-то комнату, где к ним пришел следователь с понятыми и проводил какие-то следственные действия”.

29 июня присяжные признали Эксерханова, как и других подсудимых, виновным в участии в убийстве Немцова и не заслуживающим снисхождения. Ему, как и остальным, инкриминировали пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок).

При этом двое заседателей сочли вину Эксерханова недоказанной. Последствия вердикта суд начнет обсуждать 5 июля.

По версии следствия, Эксерханов водил автомобиль, на котором передвигались остальные предполагаемые соучастники убийства, а затем помогал фигурантам дела скрыться.

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