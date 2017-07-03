Понедельник, 3 июля 2017

СКР присвоил гриф “совершенно секретно” делу о хищениях при постройке дома приемов в резиденции Владимира Путина Ново-Огарево. Об этом сообщает РБК.

“В деле есть информация, представляющая государственную тайну, поскольку речь идет о работах в президентских резиденциях”, – пояснил изданию неназванный источник, близкий к руководству ФСБ.

У Андрея Гривцова, адвоката обвиняемого Станислава Кюнера, в конце июня взяли подписку о неразглашении. У Руслана Коблева, который защищает основного фигуранта дела – гендиректора ФГУП “Атэкс” Андрея Каминова, – подписку пока не брали. “Но, видимо, отберут, поскольку СКР в последнее время пытается засекретить все, что плохо лежит, – заметил изданию юрист. – Мы к этому критически относимся”.

Как предполагает Коблев, государственной тайной СКР мог объявить сведения о номенклатуре госконтрактов, фигурирующих в деле, и технические задания к ним.

О возбуждении дела стало известно 21 марта, после обысков у фигурантов. В деле шесть обвиняемых – помимо Каминова и его бывшего заместителя Кюнера это экс-директор фирмы “Стройкомплект” Дмитрий Торчинский, а также бизнесмены Сергей Литвинов, Александр Родионов и Сергей Перевалов. 22 марта все шестеро были отправлены в СИЗО.

Фигурантам инкриминированы часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая срок до 10 лет, и – в зависимости от вменяемой роли – часть 1 либо 2 статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем), санкции которых составляют соответственно от 12 до 20 и от 5 до 10 лет колонии. Сумму похищенных средств СКР оценивает в 227,5 миллиона рублей.

Согласно фабуле дела, “Атэкс”, находящийся в подчинении ФСО, и субподрядчики указали в техническом задании и договоре заведомо завышенную стоимость оборудования для отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. Стоимость работ, которые ФСО заказала “Атэксу”, превысила 5,7 миллиардов рублей. Проектирование комплекса, в который помимо самого дома приемов входят гараж, гостиница со спортзалом, ангар для техники, комендатура, КПП, котельная и ограждения, обошлось в 388 миллионов рублей. Остальные деньги были выделены на строительство. Поскольку работы не были выполнены в полном объеме, ФСО судилась с “Атэксом” и получила более 77 миллионов рублей неустойки.

В середине мая стало известно, что Торчинский и Перевалов полностью признали вину и пошли на сделку с прокуратурой. В понедельник сообщалось, что таким же образом поступил и Кюнер.

Обыски по делу в марте прошли также в Петербурге у нескольких субподрядчиков фирмы “Балтстрой”, которая подконтрольна миллиардеру Дмитрию Михальченко, арестованному осенью 2016 года по делу о контрабанде коллекционного коньяка. “Росбалт” передавал, что все фигуранты дела о хищениях в Ново-Огареве дали показания против миллиардера. В этой связи агентство не исключало, что в дальнейшем Михальченко привлекут также и по этому делу.