Понедельник, 3 июля 2017

Зенитная пушка АЗП-57, установленная в 2013 году в сквере Победы в центре Архангельска, оказалась источником повышенного радиоактивного излучения. Информация об этом появилась в понедельник вечером в ВК-сообществе “Жесть Поморья”.

Как сообщил блогер Дмитрий Сурин, радиационный фон рядом с орудием составлял 46,99 микрозиверта в час. Таким образом, максимально допустимое значение этого показателя – 0,3 микрозиверта в час – оказалось превышено почти в 157 раз.

В тот же вечер горожане обратились в областную службу спасения. Как утверждается на сайте регионального УМЧС, спасатели зафиксировали “незначительное превышение” естественного радиационного фона.

Тем не менее ночью пушку демонтировали и вывезли в охраняемое место за городом. “Транспортировка артиллерийского орудия была осложнена низким клиренсом и заржавевшими подъемными механизмами”, – отмечается в сообщении.

После этого, заверили в главке, радиационный фон в сквере Победы вернулся к естественным значениям.

СКР объявил о начале доследственной проверки по факту установки радиоактивной пушки.

Между тем в мэрии Архангельска назначено заседание, на котором предполагается обсудить дезактивацию объекта и его последующее возвращение в сквер.

Пушка, установленная в городе, выпущена в 1946 году. “Предположительно зенитка прибыла в Архангельскую область из Республики Карелия”, – говорилось в сообщении УМЧС.