Понедельник, 3 июля 2017

Бывшего чеченского эмигранта, чемпиона мира по MMA Мурада Амриева в понедельник пытались задержать в Пятигорске, несмотря на закрытие против него уголовного дела об использовании поддельного паспорта. Об этом сообщает Комитет по предотвращению пыток.

В Пятигорск Амриев приехал для лечения правой руки: после того как его при задержании в июне заковали в наручники, рука распухла, а кисть онемела, и это угрожает его дальнейшей спортивной карьере. Прибыв на курорт, спортсмен поселился на квартире, которую снимает журналист Константин Гусев, член КППП.

Около 19 часов 3 июля в квартиру Гусева явился участковый полицейский. Он заявил, что должен проверить документы по “сигналу бдительных соседей”. Переписав паспортные данные Амриева, участковый удалился. Сразу после этого спортсмен собрался и уехал из Пятигорска.

Час спустя к Гусеву прибыли около десятка силовиков с автоматами, в бронежилетах и в шлемах-сферах. Визитеры потребовали сообщить, где находится Амриев. Журналист ответил, что ему это не известно. Проверив данные Гусева по базе, силовики ушли.

После этого вновь пришел участковый и снова стал расспрашивать журналиста о том, где искать Амриева. Он также заявил, будто отправка автоматчиков – обычная реакция местной полиции на “сигнал соседей”.

Позже, однако, полицейский признался, что спортсмен находится в федеральной базе розыска. Гусев возразил, что дело Амриева закрыто и информация об этом была опубликована на сайте МВД по Чечне. На это участковый ответил, что “больше доверяет базе”.

Во вторник адвокат Амриева подал в грозненский ОП-3 “Старопромысловский” жалобу на то, что спортсмена не исключили из базы. Однако в отделе юристу продемонстрировали письмо о снятии Амриева с розыска, направленное заместителем начальника отдела М. Магомадовым начальнику информационного центра регионального МВД Х. Дундулову еще 14 июня – в день закрытия дела.

После этого председатель КППП Игорь Каляпин обратился к главе федерального МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой дать указание о немедленном исключении Амриева из базы разыскиваемых лиц и прекращении его незаконного преследования.

Грозненцу Амриеву вменялась часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа), предусматривающая до двух лет исправработ или до полугода ареста. Согласно фабуле дела, получая в 2001 году паспорт, Амриев указал неверный год рождения – 1986-й вместо 1985-го. В действительности грозненцу выдали документ на основании копии свидетельства о рождении, утраченного во время войны. В копии уже присутствовала ошибка, и Амриев указал на это, однако исправлять дату в милиции не стали. В дальнейшем он неоднократно предпринимал попытки устранить ошибку, но обращения в паспортно-визовую службу результата не принесли.

Дело против Амриева открыли в ноябре 2013 года, после того как он подал на кадыровцев заявление по факту пыток. При этом первоначально расследованием занимался начальник угрозыска городского УМВД. Грозненца объявили в розыск, однако в 2014-м исключили из базы разыскиваемых лиц.

25 августа 2013 года кадыровцы похитили Амриева в центре Грозного и отвезли в городское УМВД, где двое суток избивали, пытали током, подвешивали к потолку и подвергали унижениям. Под пытками Амриев подписал документы о совершенном в 2008 году покушении на начальника грозненской полиции Магомеда Дашаева. В преступлении подозревался старший брат Амриева, к тому времени поселившийся в Германии.

Амриев обратился в Комитет против пыток (предшественник нынешнего КППП), а в дальнейшем выехал за границу.

4 июня Амриев прибыл в Россию, чтобы подать в Москве документы на новую визу. На станции Суземка в Брянской области его сняли с поезда, чтобы этапировать в Грозный. Как выяснилось, 1 февраля он был повторно объявлен в розыск по делу, несмотря на истечение срока давности.

6-го числа транспортная прокуратура в Брянске постановила освободить Амриева. Однако у здания ведомства эмигранта поджидали кадыровцы – двое полицейских оперативников и спецназовцы в масках. Одного из кадыровцев в Брянске Амриев опознал как силовика, пытавшего его в 2013 году в Грозном.

Амриев сумел застать силовиков врасплох. Выскочив из здания, он запрыгнул в машину к поджидавшим его знакомым, и они уехали.

В ночь на 8 июня Амриев был задержан белорусскими пограничниками. Следующей ночью его выдали ФСБ на российской границе, а днем 9-го передали кадыровцам. В Чечне с Амриева взяли подписку о невыезде.

10-го числа бывший эмигрант выступил на пресс-конференции в Грозном совместно с членом Совета по правам человека при главе Чечни Хедой Саратовой. Он сообщил, что с момента доставки в Чечню никто его “не тронул и даже словом не обидел”. “На данный момент никакой угрозы моей безопасности, безопасности моих родственников в республике нет и не будет, – подчеркнул бывший эмигрант. – Нам дали такое слово”.

На другой день стало известно, что Амриев отказался от услуг адвоката КППП Петра Заикина.

14 июня “Новая газета” передавала, что отказ от адвоката Заикина был первым условием, которое кадыровцы выдвинули семье бывшего эмигранта. Вторым являлось признание вины. Однако, несмотря на то, что дознаватель ОП-3 Окуев добивался от Амриева “деятельного раскаяния”, тот отказался признать себя виновным. Бывший эмигрант подал ходатайство о прекращении преследования за истечением срока давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

В тот же день Окуев вынес соответствующее постановление.