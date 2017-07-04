Вторник, 4 июля 2017

Готова ли Россия к суду присяжных? Как показывает практика, нет. Нашу преступность суд присяжных не остановит.

Суд присяжных — добро или зло?

Во всем мире суд присяжных — обычное дело. Более того, большинство разбирательств устраивается именно по этой схеме. В целом, и обвинители и защитники признают суд присяжных наиболее эффективной и справедливой схемой судопроизводства, хотя и не лишенной своих недостатков.

Так, лучший адвокат по уголовным делам или прокурор, исходя из состава коллегии может рассчитать стратегию ведения дела, в результате которой с легкостью добьется желаемого результата. Но в то же время, именно присяжные могут, даже несмотря на однозначные положения закона, проявить сочувствие, например, к матери, защищавшей ребенка и совершившей убийство, и полностью ее оправдать. В целом, статистика показывает, что суды присяжных разбираются в делах куда справедливее, нежели юристы. Так во всем мире, но не в России.

Малолетний преступник сжег человека за живо

Вот что случилось в ночь с 14 на 15 августа прошлого года. Группа молодых людей отдыхала на Площади победы в Калуге. Неподалеку, прямо на газоне спал 53-летний бездомный мужчина. Один из молодых людей обратил на него внимание. Сначала он подошел к нему, и опалил зажигалкой волосы на голове. Мужчина не отреагировал на это, продолжая спать.

Тогда молодой человек облил его горючим и поджог на глазах у своих товарищей. Мужчину спасти не удалось — получив обширные ожоги 60% тела, он скончался в больнице в тот же день. И хотя преступника взяли на месте, расследование и суд прошли весьма странным порядком.

Суд присяжных проявил снисхождение

Хотя все произошло при свидетелях, и хотя даже далекий от юриспруденции человек мог сказать, что подобное деяние тянет на убийство с особой жестокостью, ходатайство 18-летнего подсудимого о суде присяжных удовлетворили. Интересно ещё и то, что ни в процессе следствия, ни во время суда преступник свою вину не признал (что могло послужить смягчающим обстоятельством), хотя таковая и была доказана.

В конечном счете суд вынес вердикт — подсудимый виновен по статье 105 УК РФ, часть 2, пункты «д», «и», то есть, совершение убийства с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Однако присяжные нашли в деле смягчающие обстоятельства – «возраст осужденного, а также условия его жизни и воспитания». Такая формулировка предусматривает максимальное наказание в 6 лет и 8 месяцев. В итоге, подсудимый получил 6.5 года исправительно колонии общего режима. Наш суд присяжных – самый гуманный суд в мире

Работа над ошибками



Вот так, вместо положенной вышки, малолетний отморозок получил весьма символический срок. Кто уж был среди присяжных и чем они думали — вопрос другой. Недоумение вызывает тот факт, что это дело вообще передали в суд присяжных. На лицо несовершенство законодательства и демонстрация откровенной слабости института присяжных в России. Аналитика Новости: Вывод из этого можно сделать лишь один: если уж хотите сделать «как на Западе», то копируйте все под чистую, а не пытайтесь привинтить что-то новое на дырявые российские законы.