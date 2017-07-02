Воскресенье, 2 июля 2017

Перекрытие трассы в Клину. Фото: @TVKlin

Жители подмосковного Клина перекрыли федеральную трассу М10 (Москва – Петербург), протестуя против отключения горячей воды. Об этом сообщил Life.

В акции участвовали около 150 человек. К заблокированному участку дороги прибыло несколько нарядов полиции.

Движение машин по трассе М10 в районе Клина прекратилось. Автомобилистам предложили объездной путь.

Инициаторы акции предложили “вызвать” мэра города для решения проблемы с “отключением горячей воды на неопределенный срок”.

Бунт в возглавляемом "фигурантами игорного дела прокуроров" Клину. Люди, возмущенные отсутствием горячей воды, перекрыли Ленинградское шоссе pic.twitter.com/bka7DGBT9a

— Клинское телевидение (@TVklin) 3 июля 2017 г.

В четверг “Серп и молот” передавал, что 13 июня для проведения профилактических работ горячее водоснабжение отключили в поселке 31 Октября и на Пролетарском проезде. Вновь включить горячую воду должны были через две недели – 27-го числа, – однако этого не произошло. По информации “Медузы”, без горячей воды остались 4,5 тысячи человек.

В мэрии Клина ситуацию объясняли тем, что частная фирма, которой принадлежат котельными, не заплатила за энергоресурсы. Чиновники обещали добиться включения горячей воды к 1 июля.

Вечером в понедельник Интерфакс сообщил, что Министерство ЖКХ Подмосковья пообещало восстановить подачу горячей воды в течение суток. Как передает “Медуза”, трое участников акции сообщили, что горячую воду им уже вернули.