Воскресенье, 2 июля 2017

Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест седьмого фигуранта “дела 26 марта” – активиста “Артподготовки” Алексея Политикова. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

44-летний Политиков, экспедитор из Уссурийска, – один из ближайших сторонников Мальцева. Последнее время перед арестом он вместе с другими активистами “Артподготовки” жил в “народном доме”. Это дом лидера движения Вячеслава Мальцева, расположенный в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы. Там находится штаб “Артподготовки”, и оттуда ведутся эфиры одноименной программы на YouTube.

Поздно вечером 10 июня в “народный дом” явились следователи в сопровождении спецназовцев с автоматами и щитами. Политикова задержали и увезли в Москву в СКР.

На другой день задержанному предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно постановлению о возбуждении дела, изданном за подписью старшего следователя СКР по особо важным делам Алексея Северилова, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, активист напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, “совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды”, а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Как утверждается, от этого полицейский “испытал физическую боль”.

Позже 11 июня судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская по ходатайству Северилова, поддержанному прокурором Тутаевым, арестовала Политикова на два месяца – до 11 августа.

Политзек не признает вину и от дачи показаний отказывается. Защищают его адвокаты Сергей Бадамшин и Игорь Элифханов.

В ночь на 13 апреля Мальцева задержали в саратовской квартире и после обыска доставили самолетом в Москву. В ОП “Тверской” на политика сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 14 апреля судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Мальцева на 15 суток.

В день задержания Мальцева обыски прошли и у его сторонников, в том числе в “народном доме” в Лохине, а также у некоего “Алексея из Уссурийска”. Как можно предположить, этим Алексеем был как раз Политиков.

На суде по административному делу Мальцева лейтенант 2-го оперполка Александр Соколов упоминал Политикова, а также еще одного активиста “Артподготовки”, Константина Зеленина, в числе лиц, которые 26 марта помешали задержанию привлекаемого. Однако в пояснениях Соколова, которые он дал полиции, говорилось, что Политиков и Зеленин схватили за пояс самого Мальцева, а не полицейских.

Политиков упоминался и в пояснениях, данных при оформлении административного дела полицейским Александром Чижевским. Однако на суде силовик фамилию активиста не называл.

26 апреля судья Уссурийского райсуда Приморья Евгений Рогалев арестовал Политикова на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Протокол на активиста был сфабрикован после задержания на местной протестной “прогулке” 8-го числа того же месяца.