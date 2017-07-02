Воскресенье, 2 июля 2017

Минюст включил зарегистрированный в Румынии Черноморский фонд регионального сотрудничества (The Black Sea Trust for Regional Cooperation) в список “нежелательных” организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Основанием стало решение замгенпрокурора, вынесенное 30 июня. Кто из пяти заместителей генпрокурора имеется в виду, Минюст не уточняет.

ЧФРР основан в 2007 году под эгидой Германского фонда Маршалла (США). В числе других структур, оказывающих поддержку фонду, – Агентство международного развития США, правительство Латвии, МИД Румынии. Своими задачами ЧФРР называет содействие развитию гражданского общества и повышению ответственности власти, а также международному сотрудничеству.

Фонд, говорится на его сайте, ведет деятельность в Азербайджане, Армении, Болгарии, Грузии, Молдавии, Румынии и на Украине. Между тем на фото, помещенном на главной странице ЧФРР, изображены также флаги России и Турции.

ЧФРР стал 11-й структурой, включенной в список за два года с момента принятия закона о “нежелательных” организациях, и четвертой, попавшей в перечень с начала нынешнего года. 27 апреля на основании изданного днем раньше решения Генпрокуратуры в список были включены две зарегистрированные в Великобритании структуры Михаила Ходорковского – “Открытая Россия” и общественное сетевое движение “Открытая Россия”, – а также зарегистрированный в США Институт современной России, которым руководит функционер “Открытой России” Владимир Кара-Мурза-младший.

Иностранные и международные НПО, признанные “нежелательными”, не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также им запрещено создавать в России юридические лица и участвовать в них. Распространение информационных материалов таких НПО преследуется.

За участие в деятельности “нежелательной” организации предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч – для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью – в УК введена соответствующая статья 284.1. За руководство деятельностью “нежелательной” НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность.

Статья 284.1 УК предусматривает штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере дохода обвиняемого за срок от двух до трех лет, до 360 обязательных работ, до пяти лет принудительных работ либо от двух до шести лет колонии. Поскольку максимальный срок по этой статье превышает пять лет, она относится к категории тяжких.

Иностранцам, участвующим в деятельности “нежелательной” организации, запрещается въезд в Россию.