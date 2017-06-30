Пятница, 30 июня 2017

Президент Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве, предусматривающей снос хрущевок и переселение их жителей. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Тем самым документ вступил в силу.

В программу реновации могут быть включены только те многоквартирные дома, в которых голосование было проведено до дня вступления в силу этого закона. При этом на любом этапе реализации программы до того, как была предоставлена первая новая квартира, жители дома смогут на общем собрании принять решение о выходе из нее. Для этого понадобится более 1/3 голосов собственников и проживающих по договору социального найма.

В программу сноса войдут только дома “первого периода индустриального домостроения” и аналогичные по конструкции. К домам этого типа закон относит здания, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов с использованием типовых изделий стен и перекрытий. Реновация не будет применяться к аварийным домам, они будут продолжать сноситься в соответствии с уже существующим законодательством.

14 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации московского жилья. В среду документ одобрил Совет Федерации.

В Москве проходили акции протеста против программы реновации, собравшие тысячи человек (

ВИДЕО). Акции противников реновации проходили и дни голосований за законопроект возле зданий Госдумы и Совета Федерации. Их участников неоднократно задерживала полиция.