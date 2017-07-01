Суббота, 1 июля 2017

Алексей Алексеевич, в передаче “Персонально ваш” Вы обращаетесь ко мне, явно пытаясь найти в моем тексте некий скрытый смысл. Ваши вопросы носят риторический характер, но я все же постараюсь на них ответить и задать свой.

1. Комментируя мой текст, Вы говорите: “Зауру Дадаеву не покупка автомобиля вменяется, а то, что он стрелял в Немцова. Вы зачем это говорите?”

Во-первых, вменяется и покупка: “…вел скрытое наблюдение за Немцовым… с помощью приобретенного им и Губашевым Анзором автомобиля ZAZ Chance” (из вопроса №2, на который присяжные ответили утвердительно). Во-вторых, ежедневно наблюдая за судом, я видел, насколько энергично обвинение доказывало факт приобретения “Запорожца” именно Дадаевым (с допросами свидетеля, документами и пр.). В суде присяжных идет постоянная психологическая борьба за позицию присяжных, и обвинение, несомненно, считало покупку машины одним из своих козырей. В-третьих, если Дадев не стрелял (а есть серьезные основания это подозревать), то какая еще его роль в группе, кроме приобретения машины, остается доказанной?

2. “Или еще (Борко) говорит: “Вот там в машине нашли биологические смывы Заура Дадаева и других, но неизвестно, как они туда попали…” – и идет дальше. Так они там были. Что такое “неизвестно”? Понимаешь, да?”

В моем тексте эти слова связаны со всей историей этой машины. Неясно, когда, кем и для каких целей она приобретена, как она использовалась в течение нескольких месяцев. Есть основания предполагать, что в разное время ею пользовались по-разному и разные люди. По биллингам “боевые трубки” начинают фиксироваться поблизости от дома Немцова в феврале. Но тогда же стояночные штрафы прекращаются и изменяются маршруты ЗАЗа. Кто и зачем ездил в машине до этого, кто именно сидел в ней у дома Немцова, когда и при каких обстоятельствах оставлены в ней эти следы, для меня совсем неочевидно.

3. “Нет такого видео (с алиби Дадаева. – Д.Б.) с дома. Это трактовка. Я читал показания. Это трактовка, которая тоже может быть… Да, есть видео с дома без даты. Еще раз: там нет даты”.

Есть такое видео, я могу Вам его показать. Даты съемки приведены в протоколе выемки этого видео следствием. Точного времени действительно нет. Но здесь я подробно объясняю, насколько легко установить это время. Это сделал даже не я, а адвокаты. Я же объясняю как специалист, почему считаю его вполне достоверным. Во всяком случае, заслуживающим более подробного экспертного исследования.

Я понимаю, что Вы не читали всех моих материалов о суде. В них я не раз подчеркивал, что меня интересовали именно методы работы следствия и гособвинения, поскольку я увидел в них типичные пороки нашей правоохранительной системы. И это вовсе не означает непричастности к убийству тех или иных фигурантов дела. Но в суде меня больше всего заботит соблюдение принципа презумпции невиновности. А Вас?