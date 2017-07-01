Суббота, 1 июля 2017

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, осужденный к сроку 2 года 3 месяца за мошенничество и взяточничество, освобожден из тюрьмы в городе Рамла условно-досрочно, по отбытии 1 года 4 с половиной месяцев заключения. Об этом сообщает Haaretz.

Решение об УДО Ольмерта было принято в четверг, 29 июня. Несколько ранее, передает Reuters, 71-летнего экс-премьера вернули в тюрьму из больницы, куда он помещен на 12 дней из-за болей в груди.

До мая следующего года, когда истекает срок, назначенный приговором, Ольмерт должен работать волонтером в двух благотворительных организациях. Также он обязан дважды в месяц отмечаться в полиции.

По истечении этого срока экс-премьеру на семь лет запрещено занимать государственные должности. Таким образом, отмечает Reuters, маловероятно, что Ольмерт когда-либо вернется в политику.

Приговор Ольмерту вынес 14 мая 2014 года Окружной суд Тель-Авива. Суд признал доказанным, что Ольмерт, занимая в 1993-2003 годах пост мэра Иерусалима, получил взятку при строительстве жилого комплекса Holyland. Политик был осужден к двум годам условно и шести годам реального срока со штрафом 1 миллион шекелей. До вступления приговора в силу он согласно израильским законам оставался на свободе.

Позже Высший суд справедливости Израиля, рассмотрев апелляцию Ольмерта, уменьшил ему срок тюремного заключения вчетверо – до полутора лет.

Однако в дальнейшем политику обвинили еще одно обвинение – в получении выплаты от американского бизнесмена. Новым приговором ему добавили к сроку еще 9 месяцев.

Ранее против Ольмерта были возбуждены и другие дела о коррупции. По одному из них в он сентябре 2012-го получило год условно. Экс-премьеру вменялось, что в 2003-2005 годах, занимая пост министра промышленности, торговли и труда, он оказывал давление на государственный фонд инвестиций, добиваясь субсидий и льгот для знакомых бизнесменов. Еще по одному делу – о взяточничестве – Ольмерта в том же году оправдали.