Суббота, 1 июля 2017

Администрация СИЗО-1 в Симферополе не отпустила зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, арестованного по “делу 26 февраля”, на похороны матери. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Николай Полозов.

Незадолго до 14 часов жена Чийгоза Эльмира Аблялимова попыталась передать в СИЗО заявление с просьбой отпустить политзека на похороны. “Дежурный отказался принять: воскресенье, канцелярия закрыта, начальника нет”, – написал адвокат.

Алие Чийгоз умерла в ночь на воскресенье от рака. Покойной было 76 лет. Согласно предписаниям ислама похороны должны быть проведены в день смерти. Их назначили на 14 часов.

Сразу после получения известия о смерти матери политзека Полозов начал добиваться, чтобы Чийгоза отпустили на похороны. Он направил обращения российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.

Тем не менее вопрос решен так и не был.

“Наступит время, когда главный международный преступник Путин и его сателлиты предстанут перед судом и будут наказаны за преступления, совершенные ими против Крыма и крымскотатарского народа, против украинского государства”, – прокомментировал ситуацию на своей ФБ-странице председатель Меджлиса Рефат Чубаров.

Он также призвал: “Сегодня, в день дженазе (похорон) Алие-абла Чийгоз, каждый из нас, кто в Крыму, должен постараться лично проводить маму Ахтема Чийгоза в последний путь. Так велит наш долг мусульманина. Так повелевает наша гражданская совесть”.

С таким же призывом выступил и товарищ Чийгоза по крымскотатарскому национальному движению Нариман Джелял. “Я буду Ахтемом Чийгозом! И вы будете!” – написал он.

В июне Полозов почти две недели добивался разрешения Чийгозу попрощаться с умирающей матерью. Ведущая процесс политзека коллегия верховного суда аннексированного Крыма в составе Виктора Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова дважды отказывала в соответствующем ходатайстве. Полозов обратился в целый ряд украинских, российских и международных инстанций; с заявлением выступил МИД Украины. Крымскотатарская общественность активно освещала ситуацию.

В итоге 20 июня Чийгоза неожиданно вывезли из СИЗО в дом родителей в село Долинное (Топчикёй) Бахчисарайского района. Встреча политзека с матерью продолжалась 10 минут; как стало известно позже, все время свидания он оставался в наручниках.

Чийгозу грозит от 8 до 15 лет колонии по части 1 статьи 212 российского УК (организация массовых беспорядков). Как утверждает обвинение, зампред Меджлиса 26 февраля 2014 года устроил столкновения собравшихся у Верховной рады Крыма майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, с участниками проходившего там же пророссийского митинга. Политзек категорически отрицает вину.

Статья 97 Уголовно-исполнительного кодекса разрешает осужденным покидать колонии или СИЗО для участия в похоронах близких родственников. Между тем для подследственных и подсудимых такой возможности не предусмотрено. ЕСПЧ расценивает это как нарушение прав человека.

В сентябре 2013 года в увольнении на похороны матери было отказано болотному узнику Михаилу Косенко, находившемуся на тот момент под судом.

Случай Косенко вызвал широкий резонанс в обществе, и уже в те же дни члены Совфеда Константин Добрынин, Андрей Клишас и Вадим Тюльпанов внесли в Госдуму проект соответствующих поправок в УПК и закон “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых”. Однако комитет Госдумы по законодательству дал отрицательный отзыв на законопроект. В начале нынешнего года документ был отредактирован; его рассмотрение в первом чтении пока не назначено.