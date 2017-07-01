Суббота, 1 июля 2017

14 человек, в том числе двое детей, погибли и еще 12 получили травмы при столкновении междугороднего автобуса с грузовиком в окрестностях города Заинск в Татарии. Об этом сообщает Интерфакс. Трое пассажиров не пострадали.

Инцидент произошел в 9 километрах от Заинска; как уточняется на сайте регионального МЧС, сигнал о катастрофе поступил в 0:40 воскресенья. Автобус Neoplan, следовавший по маршруту Самара – Ижевск, врезался в КАМАЗ, который буксировал на жесткой сцепке грузовик MAN.

От столкновения и автобус, и грузовик загорелись. Автобус также опрокинулся.

Спасатели погасили пожар в 1:17. Пострадавшие доставлены в больницы.

Под утро на место катастрофы прибыл премьер-министр Татарии Андрей Песошин.

Президент Рустам Минниханов объявил 2 июля днем траура в регионе.

Расследуется два уголовных дела. Первое открыто полицией по части 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция которой составляет до семи лет колонии. Второе возбудил СКР по части 3 статьи 238 кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с причинением по неосторожности смерти двум или более лицам). Она предусматривает срок до 10 лет. Позже следственное ведомство изъяло дело по 264-й статье из производства полиции для объединения с делом по статье 238.

Рассматривается несколько версий. По одной из них, 56-летний водитель автобуса был ослеплен фарами грузовика; по другой – заснул за рулем; по третьей – не справился с управлением при обгоне.

Днем СКР сообщил, что по делу задержана гендиректор самарской фирмы “Евразийская корпорация автовокзалов” Оксана Никитина. Именно этой фирме принадлежал автобус, попавший в катастрофу.

После обеда стало известно о задержании водителя грузовика. Сообщается, что с обоими водителями автобуса, попавшими в больницу, процессуальные действия будут проводиться, когда позволит их здоровье. Водитель, находившийся за рулем, взят полицией под круглосуточную охрану – как пояснили в больнице, “на тот случай, если кто-то из родственников погибших захочет разобраться с, по их мнению, виновником”.