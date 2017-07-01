Суббота, 1 июля 2017

…Второе, не забудем, что именно Сталин – причина нынешней утраты Россией всех завоеваний царских, потому что Советский Союз развалился по границам, которые де-факто были начерчены Сталиным. Сначала Лениным, но потом и Сталиным. И когда мы сейчас скорбим, что Украина отошла, самое страшное не то, что Россия потеряла Украину… самое страшное, что проиграл русский язык. В Российской империи везде был русский язык. И простите меня, пусть простят меня друзья мои украинцы, но если бы не существовало Украинской ССР при Сталине, то украинский язык ну примерно сейчас был бы то же, что бретонский язык во Франции.

Юлия Латынина, публицистка

Під мудрим керівництвом Леніна і Сталіна… був навіки віків визволений український народ. Він ввійшов в сім’ю радянських народів, знайшовши тут свою державність, розквіт своєї соціалістичної культури, розквіт своєї мови, розквіт свого народного духу i генія… Вільно звучить прекрасна українська мова, вільно звучить мелодійна українська пісня, любима всіма народами Радянського Союзу… Только под солнцем Сталинской Конституции цветет и процветает земля, наша родная земля, земля свободной, любимой Украины… Руководимый большевиками, окруженный любовью и заботой великого Сталина… украинский народ никому не отдаст своего счастья и воли.

Микола Бажан (1904-1983), украинский советский поэт. Приветствие XVIII съезду ВКП(б) от рабочих, крестьян и советской интеллигенции Украинской Советской Социалистической Республики, 16 марта 1939 года