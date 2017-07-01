Суббота, 1 июля 2017

Не меньше 19 человек погибли и как минимум 12 получили ранения в результате самоподрыва смертника на площади Тахрир в центре Дамаска. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на СМИ режима Башара Асада.

Утром Reuters, также ссылаясь на СМИ Асада, писало о семи погибших и 13 раненых.

Машину смертника окружили полицейские, после чего он взорвался в своем автомобиле.

Еще две машины с бомбами были, как утверждается, взорваны полицией на пути к местам терактов – оживленным районам города.

Телевидение Асада поясняет, что меры безопасности были усилены заранее, поскольку воскресенье – первый рабочий день после праздника Ид аль-фитр (Ураза-байрам).

Нынешний самоподрыв в Дамаске – самый крупный теракт после серии мартовских атак. В марте двое смертников подорвали себя у Дворца правосудия; погибли десятки человек. Ответственность за атаку взяло на себя “Исламское государство”. Позже в том же месяце еще двое смертников совершили новые атаки – также со множеством жертв. Об ответственности за этот теракт заявил джихадистский альянс “Тахрир эш-Шам” (“Освобождение Сирии”).

За прошлый год, напоминает Reuters, режим Асада выбил повстанцев из нескольких пригородов столицы. Между тем бои за пригороды Джубар и Айн-Тарма, расположенные у восточных окраин Дамаска, продолжаются.