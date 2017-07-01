Суббота, 1 июля 2017

В Нижнем Новгороде совершено нападение на региональный штаб “Открытой России”. Об этом сообщается на сайте движения.

Неизвестные выбили дверь в штаб, помещение которого находится в бизнес-центре на ул. Ульянова, 10а в центральной части города, и украли оттуда флаг ОР, наручные часы и дипломы членов движения.

Дверь в соседний офис тоже оказалась выбита.

О нападении функционеру ОР Николаю Николаеву сообщил около полудня в воскресенье собственник помещения. Полицейские, прибывшие по вызову, изымают видеозаписи с камер наблюдения, которые установлены по периметру здания бизнес-центра.

Николаев назвал взлом “демонстративным”. “Если бы кто-то что-то хотел выкрасть – компьютеры, оргтехнику, документацию, – это все было бы реально сделать. То, что произошло, своего рода предупреждение”, – заметил он.

Нападение оппозиционер определенно связал с деятельностью движения. “Угрозы нам поступали постоянно”, – пояснил он.