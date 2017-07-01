Суббота, 1 июля 2017

В ингушском городе Малгобек в ночь на воскресенье неизвестные бросили гранату во двор дома, где живет семья убитого Магомеда Бекбузарова, считающегося участником вооруженного подполья. Об этом сообщает “Ингушетия”.

Жертв и пострадавших нет. Между тем ТАСС передает, что за 10-20 минут до инцидента во дворе играли дети.

Преступник или преступники, как предполагается, передвигались на белом ВАЗ-2114. Соседи семьи попытались остановить машину, но оттуда открыли огонь, и задержать ВАЗ не удалось.

В апреле в блоге “Розыск – Ингушетия” сообщалось, что 29-летний Бекбузаров, а также 30-летний Микаил Чербижев разыскиваются по подозрению в обстреле инспекторов ДПС, совершенном в Малгобеке 27 января, обстреле из гранатомета городского отдела ФСБ в ночь на 17 марта и убийстве в том же городе двух инспекторов ДПС в ночь на 8 апреля. Последние две акции, как утверждалось, были совершены по приказу командира отряда 33-летнего Бекхана Солтукиева.

Между тем родственники еще 28 января, на следующий день после первой из акций, подали в полицию заявление об исчезновении Бекбузарова.

В ночь на 12 мая Бекбузаров был убит. Вместе с ним погиб еще некий гражданин. Как утверждалось, от трех до пяти членов подполья обстреляли с нескольких точек наряд ДПС, ранив одного полицейского, и двоих нападавших убили ответным огнем, а остальные ушли.

21 мая в Малгобеке неизвестные ранили двух родственников Бекбузарова. Родной брат покойного попал в реанимацию, ранение двоюродного оказалось неопасным.

Ранее, в апреле, неустановленные лица обстреляли сотрудника МЧС Джабраила Чербижева – брата Микаила Чербижева, – после того как тот призвал родственника сдаться властям. Раненый попал в больницу.

Есть мнение, что родственникам предполагаемых членов подполья объявили кровную месть семьи погибших силовиков. Ингушские власти проводили с родственниками убитых полицейских “профилактическую беседу”, в которой подчеркивалась недопустимость обострения конфликтов между тейпами на почве кровной вражды.