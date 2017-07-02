Воскресенье, 2 июля 2017

В многочисленных магазинах техники на виртуальных прилавках представлены тысячи моделей компьютеров: это и проверенные временем комплектации, которые можно встретить в каждом офисе, и современные уникальные решения, которые только поступают в широкую продажу. Однако разобраться в этом многообразии большинству покупателей крайне непросто, а подобрать машину, которая будет идеально соответствовать всем запросам, еще сложнее. Именно поэтому компания BestHard предлагает не просто выбрать модель из уже имеющихся, а усилиями опытных специалистов сравнить десятки вариантов, при необходимости же собрать компьютер буквально с нуля.

Для дома и офиса

Купить компьютер по приемлемой цене, но при этом получить устройство, готовое к решению всех текущих задач – вот основная задача как при выборе устройства для дома, для личного пользования, так и при оборудовании офисов. Для того чтобы найти лучший вариант, придется сравнить несколько десятков параметров, таких как тип процессора, параметры видеокарты, тип накопителя, эффективность охлаждения, уровень шума, объем оперативной памяти и так далее. Делать это самостоятельно – не лучшее решение. Специалисты BestHard, которые имеют опыт работы с самыми разными проектами, знают, как ведет себя тот или иной компьютер в определённых рабочих условиях, смогут решить задачу гораздо быстрее и эффективнее.

Нередко при оборудовании офиса или персонального рабочего места покупателю приходится переплачивать за те опции и возможности, которые ему не нужны. К примеру, для административной работы, для рабочего места секретаря нужен компьютер, который способен надежно хранить данные в большом объеме, а вот видеокарту с высокой производительностью покупать не обязательно. С другой стороны, требуется быстрое исполнение сразу нескольких программ и поддержание сетевой работы, объемных баз данных. Для таких задач не требуется суперсовременный компьютер, который стоит дорого. Достаточно надежного технического решения, на котором можно отлично сэкономить. Именно по такому принципу и работают инженеры BestHard.

Игровые решения

Особый тип компьютеров, заслуживающий пристального внимания – геймерские. Именно они воплощают в себе сочетание производительности и надежности. Купить игривой компьютер в готовом виде практически невозможно: каждый любитель или профессионал этой области точно знает, что именно ему нужно и в какой комбинации. Поэтому лучшим решением будет либо найти редкую модель, но от проверенного и известного производителя, или же собрать индивидуальную машину. BestHard предлагает и первое, и второе.

Индивидуальное оснащение компьютера дает возможность каждому геймеру избавиться от стандартных недостатков серийных моделей. Распространенная ситуация: любитель игр покупает блок, уже заранее зная, что ему придется заменить вентиляторы на водяное охлаждение и поставить дополнительный жесткий диск. Собирая игровой компьютер с нуля, можно заранее предусмотреть все это и в итоге получить гораздо боле производительную машину по приемлемой стоимости.