Пятница, 30 июня 2017

В Джанкое 67-летний иеговист Виталий Арсенюк скончался от обширного инфаркта после судебного слушания по обвинению в незаконной миссионерской деятельности. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк.

В мае Арсенюка несколько раз вызывали в прокуратуру, а затем возбудили административное дело по части 4 статьи 5.26 КоАП (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства), предусматривающий штраф от 5 до 50 тысяч рублей. В четверг мировой судья Алхаз Тулпаров провел первое заседание по делу и отложил слушания на месяц. В ночь на пятницу Арсенюк умер.

“Арсенюк возглавлял местный комитет свидетелей Иеговы до запрета организации в России. Вместе со всеми верующими проводил богослужения, молился, пел, читал и обсуждал Библию, – пишет Наумлюк. – Ему было 67 лет, он перенес преследования в советское время и не выдержал сейчас”.

Дело Арсенюка было третьим в отношении крымских иеговистов по статье о незаконной миссионерской деятельности, отмечает Наумлюк. Первый процесс прошел в в Ялте. В Симферополе дело было прекращено “за отсутствием события правонарушения”.

9 июня призывная комиссия военкомата Бахчисарайского района предложила призывнику-иеговисту пройти альтернативную гражданскую службу. Он согласился, отметив, что уже долгое время добивается именно этого. Однако затем призывнику заявили, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии перехода в другую религию. В двух повестках от иеговиста потребовали явиться в военкомат “для предоставления документов о перемене веры”. Верующему не объяснили, в какую именно веру он должен перейти, а также где получить такие документы. При этом его предупредили, что в случае отказа будет возбуждено уголовное дело.

20 апреля судья Верховного суда Юрий Иванченко по иску Минюста запретил Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, объявив его экстремистской организацией. Вне закона оказались 175 тысяч верующих. Теперь все они могут быть привлечены к ответственности по статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней), предусматривающей до 10 лет колонии. Такое дело уже возбуждено в Орле в отношении подданного Дании Денниса Кристенсена. С 24 мая он содержится под стражей.