Пятница, 30 июня 2017

Во Владивостоке на шествии в честь Дня города задержали координатора местного штаба Алексея Навального, депутата горсовета Юрия Кучина. Об этом он сам написал на своей странице.

Кучин как депутат получил приглашение мэрии участвовать в праздновании Дня города. “Ну я и пошел на праздничное шествие, как депутат и житель Владивостока. Сижу за решеткой, незаконно задержанный, в вонючей обшарпанной полиции. Всем своим нутром ощущаю верность праздничного девиза: “Владивосток! Город, где хочется жить!”, – написал Кучин.

Кучин шел в общей колонне с плакатом “Рыба гниет с головы” с изображением рыбы с двумя головами, напоминающими Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Вместе с Кучиным задержали активистов штаба Виталия Зубца и Андрея Яроцкого. У них был плакат “Алексей, держись. Человек сильнее крыс”.

В полиции на Кучина составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митингов) “Якобы я не в общем шествии участвовал, а организовал повторный пикет в составе трех человек. Вообще бред бредовый. Весь этот бред написан, чтобы подогнать под статью 20.2 часть 8, которая предусматривает до 30 суток ареста или 150 тысяч штрафа”, – написал Кучин. На Зубца и Яроцкого протокол составили по части 5 статьи 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения, штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов).

“Суда я дожидаться не стал. Ушел. Потому что задержанным я не являюсь, и мой уход совершенно законен. Судебное заседание перенесли на 3 июля. У двух других ребят судебные заседания тоже отложили”, – отметил Кучин.

15 мая во Владивостоке сотни волонтеров пришли на открытие предвыборного штаба Навального. Власти предприняли значительные усилия, чтобы сорвать мероприятие. “В помещение, где через час должно начаться открытие, пришли два сотрудника ФСБ, потребовали закрыть помещение и обесточить, – писал руководитель избирательной кампании Леонид Волков. – Весь центр города перекрыт, стационарные посты и машины ДПС; вылавливают активистов штаба по известным номерам машин”. Самого Волкова и других активистов, прибывших с ним во Владивосток, пытались не пустить в город. Их автомобиль трижды останавливали по пути из аэропорта для проверки документов.

Формальное открытие 30-го в стране на тот момент предвыборного штаба прошло у статуи Будды на Океанском проспекте. “Самое удивительное открытие штаба из всех. Под памятником Будде! Но открыли. – написал Волков. – Это было что-то невероятное; оповещение за 30 минут до начала; заблокированная дверь и встреча на улице – и сотни волонтеров пришли”. В течение 15 минут Волков отвечал на вопросы. Затем приехали полицейские, и акцию решили свернуть, чтобы не подвергать собравшихся риску задержания.