Пятница, 30 июня 2017

Дело о гибели малайзийского Boeing-777 на востоке Украины будет рассматривать специально созданный международный трибунал либо суд в одной из стран, входящих в следственную группу. Об этом сообщает сообщает голландское интернет-издание NU.nl.

Страны-участники группы, в которую входят Нидерланды, Австралия, Малайзия, Украина и Бельгия, уже на следующей неделе примут решение, как будет проходить процесс.

Как отмечает издание, даже после принятия решения суд в ближайшее время не начнется, так как расследование крушения все еще продолжается.

Выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. В результате погибли все 283 пассажира (в основном граждане Нидерландов) и 15 членов экипажа.

В сентябре прошлого года следователи Международной следственной группы представили второй отчет о технических причинах крушения “Боинга”. В докладе говорится, что сбившая малайзийский лайнер ракета была выпущена из комплекса “Бук”, находившегося в шести километрах от города Снежное. Кроме того, следователи установили, что комплекс “Бук” на Украину доставили из России. После того, как лайнер был сбит, машину вернули в Россию.

На пресс-конференции в Нидерландах были представлены лишь основные выводы Международной следственной группы. Полностью доклад не опубликован. Документ приобщат к соответствующему уголовному делу.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что к гибели Boeing-777 могут быть причастны более 100 человек. Срок уголовного расследования продлен до 2018 года. При этом прокурор отметил, что пока не установлено, по чьему приказу действовал экипаж “Бука”. Вестербеке подчеркнул, что группа не делает никаких выводов о виновности конкретных людей или России как государства.

В начале июня расследовательская группа B​​ellingcat опубликовала окончательные доказательства того, что ЗРК “Бук” 332, сбивший лайнер, был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной под Курском (воинская часть 32406). По данным Bellingcat, “Бук” был доставлен к украинской границе 23-25 июня 2014 года. Двое солдат, сержант и лейтенант, утверждают авторы доклада, пересекли границу Украины вместе с ним. Также исследовательская группа определила круг старших офицеров, которые могли отдать приказ, и ответственных за проведение операции представителей военного командования.