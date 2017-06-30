Пятница, 30 июня 2017

В Болонье арестовали бывшего бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, сообщил замгенпрокурора Украины Евгений Енин. Итальянская прокуратура подозревает Маркива в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского правозащитника Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году.

“Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Виталия Маркива по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутым прокуратурой города Павия, – написал Елин. – По данным украинского следствия, гибель двух журналистов стала результатом артобстрела со стороны российско-террористический войск”.

В этом расследовании Генпрокуратура Украины активно сотрудничает с итальянскими коллегами, подчеркнул Елин. Им предоставляют протоколы допроса свидетелей и результаты экспертиз. “Генпрокуратура уже обратились к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения”, – подчеркнул замгенпрокурора.

Маркив, имеющий двойное гражданство, приехал на Украину из Италии в конце 2013 года и участвовал в протестах Евромайдана. В мае 2014 года служил заместителем командира взвода второй роты первого добровольческого батальона Национальной гвардии.

Депутат Верховной рады Андрей Антонищак в интервью 112.Ua заявил, что в это время на вооружении украинских добровольцев минометов не было. По словам депутата, Маркив – действующий военнослужащий батальона имени Кульчицкого, который был сформирован из участников “Самообороны Майдана”. В Италию Маркив приехал повидать мать.

Между тем 26 мая La Repubblica сообщала, что расследование гибели Рокелли возобновлено. Оно основывается на показаниях французского стрингера Вильяма Роглона из агентства Wostok Press, находившегося с итальянским журналистом в момент его смерти.

По словам Роглона, Рокелли был убит при взрыве гранаты, когда фотографировал стоящий на путях поезд, захваченный украинскими военными. Сначала журналистов обстреляли из автоматов, затем открыли огонь из гранатомета. Рокелли и Миронов погибли. Роглон, крича что он журналист, вышел из укрытия. “Я оказался перед группой из примерно 20-ти пророссийских солдат, которые только что сюда подошли. Они оскорбляли меня, требовали, чтобы я убирался оттуда. Я пошел вперед, подняв руки вверх, повесив камеру так, чтобы ее было хорошо видно. Я шел так, пока не остановилась машина. Я сел в нее, попросил отвезти меня в госпиталь, в то время как сзади в нас продолжали стрелять”, – рассказал французский журналист.

Показания Роглона крайне запутаны и прямо противоречат тому, что он рассказал в 2014 году.

24 мая 2014 года в селе Андреевка под Славянском автомобиль, в котором находились Роккелли, Миронов, Роглон и водитель, попал под минометный обстрел. Они покинули машину и залегли в кювете, рассказал тогда Роглон. Упало от 40 до 60 снарядов. Одна из мин разорвалась прямо в кювете. После гибели Роккелли и Миронова, по словам Роглона, он под огнем побежал к позициям сепаратистов, показывая свою аппаратуру и крича, что он журналист. Его посадили в машину и отправили в больницу, где оказали медицинскую помощь.