Пятница, 30 июня 2017

Монархия имеет много преимуществ перед выборными формами правления. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе “Церковь и мир” на телеканале “Россия-24″, сообщает Интерфакс.

По мнению митрополита, человек, который помазывается на царство, получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, а “санкцию от Бога через Церковь на свое правление, и оно является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику, – это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления”.

“Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие”, – сказал Иларион, комментируя высказывания католикоса-патриарха Грузии Илии II о возможности восстановления монархии в этой стране.

При этом митрополит подчеркнул, что РПЦ занимает нейтральную позицию в отношении любой выбранной людьми формы управления государством. “Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью”, – отметил Илларион.

15 марта глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что в России необходимо восстановить монархию. “Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность, – сказал Аксенов. – Поэтому, когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия”.

“Я считаю, что нам такая демократия – в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, – не нужна, – также заявил чиновник. – У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов”. К чему приводит понимание демократии как вседозволенности, добавил Аксенов, сейчас можно убедиться на примере Украины.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал идею Аксенова. “Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое”, – заявил Володин.