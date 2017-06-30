Пятница, 30 июня 2017

Пятеро сотрудников управления Федеральной службы безопасности по Москве и области обвиняются во взяточничестве. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники в спецслужбе.

Заместитель начальника 7-го межрайонного управления полковник Алексей Круглов и оперативник Роман Надеждин подозреваются в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством (часть 6 статьи 290 УК). Начальнику отделения УФСБ по городу Балашихе Денису Семенову, а также оперативникам Алексею Винокурову и Артуру Юсуфову следствие инкриминирует посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1).

По версии следствия, сотрудники спецслужбы обнаружили нарушения при оформлении на работу сотрудников АО “Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева” в подмосковном Железнодорожном. Предприятие специализируется на разработке взрывателей для широкой номенклатуры боеприпасов. Чекисты пригрозили директору АО Игорю Григорьеву возбуждением уголовного дела об особо крупном мошенничестве или растрате и потребовали по несколько миллионов рублей за каждую “мертвую душу”, якобы выявленную на предприятии. Позже сумму отступных снизили до 3 миллионов.

Григорьев обратился с заявлением о вымогательстве в управление собственной безопасности ФСБ. При передаче денег был задержан Круглов. Остальных предполагаемых участников вымогательства задержали на рабочих местах.

Надеждин и Винокуров признали свою вину и решили сотрудничать со следствием. Московский окружной военный суд по ходатайствам 51-го военного следственного отделоа СКР поместил их под домашний арест. Остальные фигуранты, не признающие вину, были арестованы на два месяца.

Представители защиты обвиняемых от комментариев воздержались, сославшись на подписки о неразглашении, данные участникам расследования.

Источники издания сообщили еще об одном коррупционном деле в отношении сотрудника УФСБ по Москве и области. За посредничество в получении взятки в 100 тысяч долларов был задержан, а потом и арестован полковник Станислав Гольев. По версии следствия, он вымогал деньги за прекращение проверок в отношении учреждений департамента культуры правительства Москвы, утверждая при этом, что доллары пойдут его руководству.

Сейчас в УФСБ по Москве и области проводится масштабная антикоррупционная проверка, сообщили источники. По ее результатам в отставку могут быть отправлены некоторые руководители управления.