Пятница, 30 июня 2017

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в причастности к распространению вируса-вымогателя Petya, заразившему на этой неделе компьютеры в десятках учреждений на Украине и распространившемуся на несколько десятков стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению СБУ, целью кибератаки было не обогащение, а “дестабилизация социально-политической обстановки” на Украине. Вирус якобы должен был уничтожить важные данные, а также нарушить работу государственных и частных учреждений страны “для распространения панических настроений” среди населения. В спецслужбе также отмечают, что заражение было спланировано и осуществлено заранее.

По данным, к атакам причастны те же хакерские группировки, что в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины. “Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ”, – утверждают в СБУ.

Во вторник компьютерные сети правительства Украины, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний стали жертвами массированной кибератаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций. Причиной стал вирус-вымогатель Petya, блокирующий загрузку операционной системы. Сообщение с требованием выкупа (300 долларов в биткоинах) при этом гласит, что вирус использует “военный алгоритм шифрования” и кодирует весь жесткий диск сразу.

Атака началась с Украины, которая больше всего пострадала от кибератаки, но вирус быстро распространился по миру. По данным антивирусной лаборатории ESET, в десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.

В России, оказавшейся на 14-м месте, атаке вируса подверглись сервера “Роснефти” и “Башнефти” , металлургическая компания Evraz и целый ряд менее крупных компаний.