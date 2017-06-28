Среда, 28 июня 2017

По словам официального представителя Минобороны России, британский авианосец “способен лишь выпускать из чрева самолеты” в окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. “Адмирал Кузнецов”, в свою очередь, оснащен зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением “Гранит”, напомнил Конашенков. “Британский авианосец всего лишь удобная крупногабаритная морская цель”, – заключил российский представитель.

РБК

- Ведь вы состояли при покойном адмирале де Рибасе, которому поручено было укреплять Кронштадт?.. Это дело ныне сугубо важно. Флот лорда Нельсона может всякую минуту появиться перед нашими берегами. Надеюсь, что войны не будет, ибо для нее более нет причины. Но уверенности не имею и, все должные меры приняв, войны не опасаюсь нимало. При случае окажем мы лорду Нельсону прием, которого долго не забудет, – еще повысив голос, во всеуслышанье сказал Пален.

Марк Алданов. “Заговор”