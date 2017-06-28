Среда, 28 июня 2017

Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук, руководивший непризнанной республикой с 2011-го по 2016 год, в ночь на среду тайно покинул ПМР, заявил депутатам Верховного совета (парламента) спикер Александр Щерба… По данным прокурора, в отношении Шевчука возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах. “По имеющейся информации… Евгений Шевчук ночью пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской Республики”, – сказал Щерба.

РИА “Новости”

Мы дни и ночи напролет

Стругали, резали, рубили -

И грузный сколотили плот,

И оттолкнулись, и поплыли.

Без компаса и без руля

Нас мчало тайными путями,

Покуда корпус корабля

Не встал, сверкая парусами.

Домой. Прощение дано.

И снова сын приходит блудный.

Гуди ж на мачтах, полотно,

Звени и содрогайся, судно.

Эдуард Багрицкий. “Баллада о Виттингтоне”