Бегущий по волнам
Экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук, руководивший непризнанной республикой с 2011-го по 2016 год, в ночь на среду тайно покинул ПМР, заявил депутатам Верховного совета (парламента) спикер Александр Щерба… По данным прокурора, в отношении Шевчука возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах. “По имеющейся информации… Евгений Шевчук ночью пересек реку Днестр на плавсредстве и удалился с территории Приднестровской Молдавской Республики”, – сказал Щерба.
РИА “Новости”
Мы дни и ночи напролет
Стругали, резали, рубили -
И грузный сколотили плот,
И оттолкнулись, и поплыли.
Без компаса и без руля
Нас мчало тайными путями,
Покуда корпус корабля
Не встал, сверкая парусами.
Домой. Прощение дано.
И снова сын приходит блудный.
Гуди ж на мачтах, полотно,
Звени и содрогайся, судно.
Эдуард Багрицкий. “Баллада о Виттингтоне”