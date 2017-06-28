Среда, 28 июня 2017

Прокуратурой Хостинского района Сочи установлено, что 27-летним судебным приставом в социальной сети в 2013 году создана страница, на которой он размещал фото- и видеоматериалы. Пристав на указанной странице опубликовал видеоматериалы, на которых лично допустил публичные отрицательные высказывания, суждения и оценки в отношении органов полиции, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Росреестра и др…. Не дожидаясь результатов служебной проверки, судебный пристав направил заявление об увольнении.

“Голос Кубани”

- Левий Матвей, – охотно объяснил арестант, – он был сборщиком податей… Первоначально он отнесся ко мне неприязненно… однако, послушав меня, он стал смягчаться… наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мной путешествовать…

- О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем. Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!..

- А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, – объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: – И с тех пор он стал моим спутником.

Михаил Булгаков. “Мастер и Маргарита”