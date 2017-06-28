Среда, 28 июня 2017

Каждому десятому россиянину не хватает денег на покупку продуктов питания. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в конце мая.

Еще 29 процентов опрошенных заявили, что у них нет средств на покупку одежды. Таким образом, в разряд бедных попадает 29 процентов россиян. Это максимальный показатель за последние восемь лет. Выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года, достигнув тогда 41 процента.

В самом тяжелом положении находятся пожилые люди. Среди респондентов пенсионного возраста 54 процента признали себя бедными.

В среду глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета федерации сообщила, что с начала года в России возросло количество бедных. По ее словам, в первом квартале 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности составило 15 процентов, то есть 22 миллиона человек. Голикова отметила, что в конце прошлого года бедных в России было 19,8 миллионов.

В марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России зафиксировано уникальное социальное явление бедности работающего населения. По словам Голодец, 4,9 миллиона работающих получают зарплату на уровне МРОТ – 7,5 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года был определен в 10678 рублей.

“Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные, – сказала Голодец. – У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты – 7,5 тысячи рублей Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда”.

В мае холдинг “Ромир” опубликовал исследование, согласно которому очищенные от инфляции расходы россиян в апреле 2017 года оказались самыми низкими за последние пять лет. Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5 процента относительно марта, а по сравнению с апрелем прошлого года – на 4,9. При этом с учетом инфляции за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8 процента, а в годовом выражении – на 9.

“Можно говорить о том, что россияне вернулись к режиму экономии, – отмечали в “Ромире”. – Качественный состав потребительской корзины в апреле тоже изменился. Так, доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57 процентов после 52 в марте и 50 в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах”.