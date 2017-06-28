Среда, 28 июня 2017

Министр иностранных дел Катара Мухаммад бин Абдуррахман ат-Тани опроверг причастность российских хакеров ко взлому сайта правительственного информагентства Qatari News Agency. Об этом сообщают CBS News.

В начале июня СМИ передавали, что российский след в деле усмотрела ФБР, агенты которой направились в Катар для помощи в раскрытии преступления. Однако, рассказал министр, именно ФБР по окончании расследования пришла к выводу о непричастности России.

В действительности, продолжил Мухаммад ат-Тани, за атакой стоят другие страны, в том числе некоторые из государств Ближнего Востока, в начале июня разорвавших с Катаром дипломатические отношения. Назвать эти страны министр отказался.

Чиновник добавил, что вброс сфальсифицированных новостей готовился в течение 10 дней.

Теперь Катар готовится инициировать судебное разбирательство против стран, которые подозреваются в атаке, рассказал Мухаммад ат-Тани.

10 июня министр на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за помощь в преодолении последствий дипломатической блокады.

23 мая на сайте QNA были опубликованы цитаты из речи, будто бы произнесенной эмиром Катара Тамимом бин Хамадом ат-Тани на встрече лидеров арабских стран с президентом США Дональдом Трампом. Эмир якобы называл Иран и Израиль своими союзниками и спрашивал Трампа, покинет ли он свой пост. Сообщение вызвало резкую реакцию ряда государств Персидского залива. Позже директор QNA заявил, что сайт был взломан, а сам текст сфальсифицирован.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, ОАЭ, Йемен, Мальдивы, международно признанное правительство Ливии и Маврикий заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвинили власти страны в поддержке “Братьев-мусульман”, “Исламского государства” и “Аль-Каиды”, а также в пропаганде идей этих группировок через телеканал Al Jazeera. Позже к дипломатической блокаде присоединилась Мавритания. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Иордания и Джибути понизили уровень дипломатических отношений. Из стран, входящих в Совет сотрудничества стран Персидского залива, к блокаде Катара не присоединились только Кувейт и Оман.

6 июня выяснилось, что власти Катара заплатили террористам выкуп 1 миллиард долларов за освобождение заложников. Как утверждается, 26 катарцев, включая членов королевской семьи, были захвачены, когда отправились на соколиную охоту на юг Ирака. Еще около 50 катарских военных, как утверждалось, попали в плен в Сирии. Около 700 миллионов долларов было выплачено за освобождение заложников высокопоставленным чиновникам иранских спецслужб и командирам шиитских военизированных подразделений, поддерживаемых Тегераном. Остальные деньги получили связанные с “Аль-Каидой” сирийские боевики.

Как утверждалось, именно это стало последним доводом в пользу блокады Катара.

23 июня стало известно, что Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн предъявили Катару 13 требований, пообещав снять блокаду, если эти требования будут выполнены в течение 10 дней. В частности, они заявили, что Доха должна прекратить вещание Al Jazeera, закрыть турецкую военную базу и свести к минимуму связи с Ираном.

Катар назвал эти требования неприемлемыми и невыполнимыми.