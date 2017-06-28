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ВЦИОМ: Каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

Среда, 28 июня 2017

Каждому десятому россиянину не хватает денег на покупку продуктов питания. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в конце мая.

Еще 29 процентов опрошенных заявили, что у них нет средств на покупку одежды. Таким образом, в разряд бедных попадает 29 процентов россиян. Это максимальный показатель за последние восемь лет. Выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года, достигнув тогда 41 процента.

В самом тяжелом положении находятся пожилые люди. Среди респондентов пенсионного возраста 54 процента признали себя бедными.

В среду глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета федерации сообщила, что с начала года в России возросло количество бедных. По ее словам, в первом квартале 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности составило 15 процентов, то есть 22 миллиона человек. Голикова отметила, что в конце прошлого года бедных в России было 19,8 миллионов.

В марте вице-премьер Ольга Голодец заявила, что в России зафиксировано уникальное социальное явление бедности работающего населения. По словам Голодец, 4,9 миллиона работающих получают зарплату на уровне МРОТ – 7,5 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения по итогам третьего квартала 2016 года был определен в 10678 рублей.

“Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, – это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере – работающие бедные, – сказала Голодец. – У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты – 7,5 тысячи рублей Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне Нам предстоят серьезные обсуждения по повышению минимального размера оплаты труда”.

В мае холдинг “Ромир” опубликовал исследование, согласно которому очищенные от инфляции расходы россиян в апреле 2017 года оказались самыми низкими за последние пять лет. Общие повседневные расходы россиян в апреле сократились сразу на 6,5 процента относительно марта, а по сравнению с апрелем прошлого года – на 4,9. При этом с учетом инфляции за месяц расходы россиян фактически сократились на 6,8 процента, а в годовом выражении – на 9.

“Можно говорить о том, что россияне вернулись к режиму экономии, – отмечали в “Ромире”. – Качественный состав потребительской корзины в апреле тоже изменился. Так, доля продуктовых категорий в общей корзине потребителей выросла до 57 процентов после 52 в марте и 50 в феврале. Таким образом, можно говорить об экономии на непродовольственных товарах”.