Среда, 28 июня 2017

На процессе по делу об убийстве сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова в Московском окружном военном суде коллегия присяжных большинством голосов признала виновными и не заслуживающими снисхождения всех подсудимых. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

Вину кадыровца Заура Дадаева, которого следствие называло непосредственным исполнителем преступления, сочли доказанной 10 присяжных, двое высказались против. На вопрос, заслуживает ли он снисхождения, положительно ответили четверо членов коллегии.

Анзора Губашева присяжные единогласно признали виновным в убийстве в составе группы. В виновности его брата Шадида усомнился один член коллегии, Темирлана Эскерханова – двое. Доказанной вину Хамзата Бахаева сочли лишь восемь присяжных. За снисхождение для братьев Губашевых высказались по одному присяжному, для Эскерханова – двое, для Бахаева – четверо.

Также большинством голосов присяжные сочли всех подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения по вопросу о незаконном обороте оружия.

Обсуждение последствий оглашенного вердикта суд назначил на вторник 4 июля.

“Большая часть вердикта повторяет нашу позицию. Но мы напомним, что мы считаем вину Бахаева не доказанной. Но присяжные сочли это доказанным. Мы не можем сказать, что мы удовлетворены вердиктом. Мы были бы рады, если бы убийства совсем не было. Но главное, что не нашли ни организаторов, ни заказчиков, – заявил адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров. – Мы будем настаивать, что к преступлению причастно ближайшее окружение Кадырова (главы Чечни Рамзана Кадырова. – Ред.)”.

“Не секрет, что на присяжных оказывалось серьезное давление. Тем не менее, они проявили стойкость и вынесли справедливый вердикт в отношении бандитов, лишивших жизни Немцова. Однако дело нельзя считать раскрытым, пока организаторы и заказчики остаются на свободе, – прокомментировал вердикт соратник погибшего политика Илья Яшин. – Если заказчики уйдут от ответственности, то политические убийства в России продолжатся”.

Во вторник судья Юрий Житников обратился к присяжным с пространным напутственным словом, в котором перечислил доказательства в деле. Затем заседатели отправились в совещательную комнату. Однако до вечера они не смогли вынести вердикт. В среду присяжные весь день обсуждали свое решение, но так и не пришли к нему. К вечеру они задали судье пару технических вопросов о том, как заполнять вопросный лист. После этого старшина сказала, что коллегия устала и попросила сделать перерыв на ночь.

До этого Житников исключил из коллегии двух присяжных: одну из запасного состава и одного из основного. Присяжный № 6 из основного состава был исключен за то, что принес в совещательную комнату карты и склейки с информацией из материалов дела, которые не оглашались в процессе. На вопрос Житникова о том, как к заседателю попали эти данные, тот ответил, что самостоятельно нашел их в интернете и распечатал.

Каждому из обвиняемых были инкриминированы пункты “ж”, “з” части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). Максимальное наказание по первому из этих обвинений согласно кодексу – смертная казнь (в связи с мораторием на такую меру – пожизненный срок). Никто из подсудимых вину не признает.

Анзор Губашев и погибший при задержании Беслан Шаванов считаются непосредственными пособниками Дадаева. Преследование Шаванова прекращено в связи с его смертью.

Заказчиком и организатором преступления обвинение называет кадыровца Руслана Мухудинова. Местонахождение Мухудинова, как утверждал СКР, в ходе следствия установить не удалось. “Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается”, – заявила после оглашения вердикта официальный представитель СКР Светлана Петренко.